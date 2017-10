La diputada excluida por Carrió dijo que no piensa renunciar a su banca

Johana Picetti, quien fue octava en la lista de Vamos Juntos en la Capital Federal y luego excluida por pedido del mismo frente encabezado por Elisa Carrió, aseguró ayer que "fue electa" el domingo pasado y planea "asumir" el próximo 10 de diciembre su banca en la Cámara de Diputados.

"Soy diputada electa, fui elegida en las Paso y fui elegida en las últimas elecciones y no estoy notificada del fallo que vi solamente en los medios, con lo cual debería ser diputada electa", subrayó Picetti.

La candidatura de la funcionaria de AySA fue impugnada después de las primarias por el frente Vamos Juntos con impulso de Carrió, la primera de la lista porteña, luego de que se conocieran acusaciones de maltrato infantil en su contra.

Tres días antes de las elecciones generales, el pasado 19 de octubre, la jueza con competencia electoral María Servini había avalado el pedido de impugnación y excluido a Picetti como candidata del frente oficialista en la Ciudad.

Sin embargo, la postulante anunció que firmó la apelación al fallo y ahora espera que la Cámara Nacional Electoral se expida sobre su caso, del que no hay antecedentes.

"No he sido notificada (del fallo) y por eso me presenté a las elecciones y quedé elegida. Ya firmé la apelación", afirmó en declaraciones a Infobae.

Para Cambiemos, "no puede asumir porque directamente no fue candidata" el 22 de octubre.

Según señalaron fuentes del espacio, Picetti sólo "estaba en las boletas porque el fallo se conoció el jueves anterior a las elecciones y ya no hubo tiempo de reimprimirlas".

Si bien el argumento del oficialismo es que "no puede asumir porque no fue candidata", admiten que tendría alguna chance de ser respaldada por la Justicia.

En ese caso, mantendrán la estrategia inicial del caso: excluirla de la Cámara de Diputados.

Afirmó que sufrió "un atropello" y resaltó que "todas esas causas (en su contra) están sobreseídas, una está archivada y la otra está sobreseída por fiscalía, juez de primera instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación".

La candidata está acusada por maltrato infantil y Carrió le advirtió durante el debate de candidatos porteños que si no renunciaba iba a contar en público todo lo que sabía del caso.