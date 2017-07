"La decisión de Cristina de presentarse como candidata es funcional a Macri"

El precandidato a senador por el Frente Cumplir Florencio Randazzo volvió a cuestionar ayer a la ex presidenta Cristina Fernández —su rival electoral— por la falta de "autocrítica" de los "errores del pasado" y porque "la decisión que tomó (de ser candidata) es funcional al gobierno de Macri".

Además, les pegó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por la "inseguridad" y los déficits en materia de salud y de educación en la provincia, y al presidente Mauricio Macri, porque —dijo— "agravó los problemas que ya existían y generó otros nuevos". También le recriminó el hecho de "remitirse permanentemente al pasado y justificar sus errores en función" del gobierno anterior.

Otro blanco del ahora verborrágico ex ministro fue su rival del frente 1País, Sergio Massa, a quien le enrostró ser un "oportunista". También el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a cuya gestión consideró "un desastre".

Un día después de haber roto el silencio público que mantuvo un año y medio, desde que finalizó su función en la administración K, Randazzo volvió a cuestionar a Cristina, precandidata como él a senadora nacional en la provincia de Buenos Aires, por no haber aceptado competir con él en las Paso.

"No soy responsable de que no quieran participar, en el caso de Cristina, de una Paso dentro de la fuerza política que la acompañó durante los últimos años y decida ir por un frente propio", se defendió, y reiteró que sin "duda la decisión que ha tomado (la ex presidenta), y no estoy evaluando su intencionalidad, es funcional al gobierno de Macri".

También lamentó la falta de "autocrítica" de los referentes de Unidad Ciudadana, el frente electoral que lidera la ex jefa de Estado.

Pasado y presente

"La candidatura de Cristina pone en discusión el pasado, y nosotros frente al pasado hemos tenido un dato más que relevante que es haber perdido la elección, entonces tenemos que ver qué errores cometimos para no volverlos a cometer y discutir el presente y el futuro", advirtió.

Randazzo criticó al gobierno bonaerense por la falta de respuestas frente a los déficits en el terreno de la inseguridad, de salud y educación que dijo que se vienen arrastrando en la provincia desde la administración de Daniel Scioli.

"(A Vidal) le cabe la responsabilidad de haber sido elegida para resolver los problemas que dejó Scioli los últimos 8 años", afirmó y tras mencionar la existencia de "hospitales calamitosos", resaltó: "Y de la educación no hablemos". No obstante consideró que "la gestión de (Daniel) Scioli era un desastre".

Randazzo recurrió a su experiencia personal para atacar a Vidal: "Vivo en un barrio de clase media de La Plata, donde hay cada día más hechos de inseguridad, lo cual es una responsabilidad primaria de la policía de la provincia de Buenos Aires; no tengo agua corriente porque el agua corriente está contaminada de arsénico y hay que ir a buscar agua a la delegación", puntualizó.

Cuando se le señaló que el peronismo gobernó 27 años la provincia, admitió: "De ninguna manera le cargo toda la responsabilidad a la actual gobernadora", pero insistió en que la mandataria fue elegida para resolver los problemas que la administración Scioli dejó en el distrito.

Randazzo también cuestionó la gestión de Macri porque, según dijo, "agravó los problemas que ya existían y tiene grandes problemas a la hora de gobernar".

"La ilusión se transformó en dolor y desilusión", señaló con respecto a la gestión de Cambiemos, a la vez que evaluó que "el endeudamiento que está haciendo este gobierno va a hipotecar el futuro".

Randazzo, como hizo anteayer en la presentación de los precandidatos que lo acompañan, dedicó varios dardos a su rival del frente 1País Sergio Massa.

"Me cuesta mucho saber cuál es el Massa verdadero: si es el del 2008, que era jefe de Gabinete de Cristina; el del 2009, que fue testimonial con Scioli; el del 2013, que compartió la lista con el PRO, el actual gobierno; el del 2016, que iba con Macri a Davos y prometieron una lluvia de inversiones que nunca llegaron, o el del 2017 con (Margarita) Stolbizer queriendo transformarse en el principal opositor", insistió.

En indirecta referencia al ex intendente de Tigre, remarcó: "Tiene que haber coherencia en la política, no estoy de acuerdo con el oportunismo, nos hace daño".