La Casa Rosada pone condiciones para socorrer a la empresa láctea Sancor

El gobierno nacional aseguró ayer que resolver el conflicto en la empresa láctea Sancor es "una prioridad" para la Casa Rosada, pero condicionaron el otorgamiento de un crédito de 450 millones de pesos a que se "baje un aporte que hace el sector empresario a los sindicatos".

En medio de las protestas de los trabajadores por la falta de pago de sus salarios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sostuvo que "el gobierno aprobó el crédito para descomprimir el problema", pero advirtió que antes de girarle el dinero a la compañía, necesitan "saber cómo se hará para que la empresa sobreviva".

"No estamos pidiendo que echen gente, ni que bajen salario sino que se baje un aporte que hace el sector empresario, que está en condiciones dificilísimas, que va al sindicato", apuntó en declaraciones a las radios Mitre y Continental.

Y, completó: "Poner recursos en una empresa, sabiendo que no estamos resolviendo las cuestiones de fondo de la industria, nos estaría llevando a cometer los mismos errores del pasado".

Para el funcionario, el pedido del gobierno "está mucho más relacionado con la racionalidad que con preservar lo que tienen algunos sindicatos, que son los privilegios", e insistió en que tienen "aprobado el crédito", pero quieren otorgarlo "de forma responsable".

Sobre este punto, despejó: "Estamos pidiendo sentarnos a hablar del convenio colectivo de trabajo, en esto también está el ministro Triaca", puntualizó Buryaile.

Sustentabilidad

Precisamente el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que "sanear" la empresa Sancor "es una prioridad" para el Ejecutivo nacional, aunque advirtió que las "soluciones" que se analizan "requieren de cierta sustentabilidad" porque, si no, se estaría "poniendo recursos en algo que después no se va a poder sostener".

Triaca recordó que la empresa láctea viene "desde hace mucho tiempo con problemas comerciales, financieros", y destacó que el gobierno de Mauricio Macri "el año pasado fondeó a la empresa con más de 250 millones de pesos" para que pudiera hacer frente a la "deuda muy elevada que tiene".

En declaraciones a radio Continental, el ministro ratificó que "entre todos, tanto desde el gobierno nacional, la propia cooperativa y el sindicato" se están buscando soluciones "para sacar a la compañía láctea de la crisis que enfrenta.

"Tenemos que ser conscientes de que esas soluciones requieren de cierta sustentabilidad porque si esa sustentabilidad no está, estamos poniendo recursos en algo que después no lo vamos a poder sostener", finalizó.

Levantan corte de la ruta 34 tras cobrar parte del sueldo

Los trabajadores de la planta de Sancor de Centeno levantaron el corte de la ruta nacional 34 tras el pago de 8 mil pesos a cuenta de los salarios adeudados, informaron ayer fuentes gremiales. El mismo monto recibirán los 280 operarios de la planta ubicada en Gálvez, quienes están acampando frente a cooperativa láctea.

El pago fue confirmado por el secretario adjunto de la seccional Gálvez de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), Jorge Nasuti, quien precisó que antenoche unos cuatro mil empleados de todas las plantas de Sancor recibieron 8 mil pesos en concepto de salarios adeudados.

Nasuti explicó que Atilra entregará una ayuda solidaria a sus afiliados de 2.500 pesos, para paliar la difícil situación. Esa ayuda se hará afectiva sólo a los afiliados a Atilra.

Los trabajadores de la planta de Centeno, cerrada hace 50 días, interrumpieron anteayer el tránsito en la ruta 34 a la altura de esa localidad. Los 60 empleados de esa planta aguardan las negociaciones entre la fábrica de quesos La Tarantela, ubicada en la localidad bonaerense de Navarro, para quedarse con el predio de Sancor, según informó el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani. La otra alternativa que bajaran los trabajadores para darle continuidad al emprendimiento es constituirse en cooperativa.

Nasuti dijo que "la situación está muy complicada" y que a los trabajadores "nos tiene de rehén". "No quieren ayudar a Sancor hasta que el gremio no abra los convenios colectivos de trabajo (para flexibilizar condiciones)", se quejó el sindicalista de Atilra.

Busatto propone un salvataje a las firmas lácteas

El diputado provincial Leandro Busatto (FpV-PJ) presentó un proyecto de ley de emergencia en materia de elaboración de productos lácteos y la creación de un fondo de salvataje. "Entendemos que el gobierno provincial debe intervenir activamente en una propuesta que proteja a las industrias locales y a las fuentes laborales", opinó.

El proyecto propone un relevamiento de las industrias lácteas de la provincia para identificar su capacidad instalada y de producción, un detalle de los productos elaborados, el personal ocupado, su localización y la situación financiera de cada una de ellas.

También se estipula un relevamiento de las compras de lácteos que realicen los organismos de la administración central, organismos descentralizados, de la seguridad social y empresas, sociedades u otros entes del Estado provincial para la provisión a escuelas, hospitales, centros de salud, etcétera.

A partir del cruce de estos datos, se busca dar prioridad en las compras a las industrias establecidas en la provincial. Sólo en los casos en que la capacidad de producción total de todas las empresas radicadas en la provincia sea inferior a la demanda se aceptará la compra de lácteos a empresas radicadas fuera de la provincia.

Además, el proyecto prevé la creación de un fondo de salvataje de la elaboración de productos lácteos, destinado a otorgar subsidios para el sostenimiento de las fuentes de trabajo y préstamos a las empresas, a tasas subsidiadas, con un año de gracia y con plazos de devolución de hasta 60 meses.

Analizando la situación de la industria láctea santafesina y la inestabilidad laboral de sus trabajadores, Busatto expresó: "Las noticias de los últimos meses no son buenas, bajó el consumo de lácteos per cápita a niveles inferiores que los de la crisis de 2002, hay una apertura indiscriminada de importaciones que ahoga a la industria local, estas son consecuencias de un modelo neoliberal que expulsa trabajadores hacia la pobreza, de un Estado que no interviene para cuidar las fuentes de trabajo y, si lo hace, propone reestructurar la empresa para hacerla eficiente. Y ya sabemos lo que eso significa: despidos, suspensiones y precarización laboral".

"Creemos que el Estado provincial debe esforzarse más para proteger a la industria y los puestos de trabajo", finalizó.