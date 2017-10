La Casa Rosada insiste con su pedido de "prudencia"

El gobierno nacional subrayó ayer que "no hace ningún manejo" del caso de la desaparición de Santiago Maldonado y resaltó que el presidente Mauricio Macri sigue "con preocupación" las novedades de la causa, así como pidió "prudencia" hasta que la Justicia "encuentre la verdad" sobre lo ocurrido con el joven artesano.

A la espera del inicio de la autopsia del cuerpo encontrado el martes pasado en el río Chubut, el mandatario mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

"El gobierno, y es algo por el que hasta nos han tildado de naif (por ingenuos), no hace ningún manejo del caso: respeta a la Justicia y quiere que se sepa la verdad de lo que ocurrió en Chubut", sostuvo Garavano.

En sintonía, el ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, destacó que el gobierno de Cambiemos esperará "que la Justicia se explaye y comunique a la sociedad argentina qué es lo que ha encontrado y cuán cerca se está de saber la verdad".

Paralelamente, la vicepresidenta Gabriela Michetti salió a pedir "prudencia" e instó a esperar la información judicial del caso Maldonado porque "hay una familia que está en vilo, sufriendo".

Luego, Michetti indicó que el gobierno "no emitirá ninguna opinión hasta que se sepa de qué se trata" el hallazgo del cuerpo en el río Chubut.

Encuesta

A su vez, el diputado provincial socialista Joaquín Blanco repudió una encuesta telefónica y anónima que preguntó a cientos de rosarinos por el impacto electoral del caso Maldonado". Y anunció que pedirá a la Justicia que investigue.

"Es indignante que algunos se preocupen por saber, de forma anónima, si este caso les suma o resta votos", enfatizó el legislador.

Maradona: "El pueblo tendría que salir a la calle"

"No puede ser que volvamos a los años donde nos secuestraban y mataban". De ese modo, Diego Maradona, ex capitán del seleccionado argentino campeón mundial en México 1986, lamentó ayer la desaparición de Santiago Maldonado a través de su cuenta de Facebook. Y agregó: "Me duele que la Argentina parezca estar adormecida. El pueblo tendría que salir a la calle y hacer una manifestación increíble".