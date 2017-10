La Casa Gris pasa en limpio la performance del Frente Progresista

El vicegobernador Carlos Fascendini y el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, brindarán hoy una conferencia de prensa para clarificar la performance electoral del Frente Progresista (FPCyS) del domingo pasado que, pese a no arrojar los resultados esperados en categorías clave, deparó un balance positivo para el oficialismo provincial en ciudades grandes e intermedias. Al mismo tiempo, comenzó a tomar cuerpo el posible relanzamiento del espacio político, instalado por el propio jefe de la Casa Gris, Miguel Lifschitz, cuando el escrutinio provisorio adelantaba el contundente triunfo de Cambiemos en Santa Fe.

"Con esta elección se abre un escenario que nos obliga a repensar o relanzar no sólo las gestiones de gobierno sino nuestra estructura política", había informado Lifschitz al momento de admitir la derrota y felicitar al presidente Mauricio Macri por la amplia victoria en la provincia y otros puntos del país.

Decididos a minimizar los daños electorales, Fascendini y Farías pondrán énfasis en la cuestión territorial. "Tuvimos buenas elecciones en ciudades grandes e intermedias como Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Firmat, San Lorenzo y, obviamente, Santa Fe (donde el frentista Emilio Jatón le ganó al radical macrista Carlos Pereira en el Concejo). Y crecimos en Rosario", deslizó a La Capital una fuente socialista.

En sintonía, otro habitual transeúnte de los pasillos de la Gobernación aseveró respecto de la puja a diputado nacional: "Nuestro objetivo era superar los 280 mil sufragios. Nunca tuvimos acceso a una encuesta que marcara los 37 puntos (de diferencia) que terminó logrando Cambiemos. Indudablemente apareció el voto a la marca y el segundo candidato (Fabián Bastía) de la lista de Luis Contigiani quedó afuera por 6 ó 7 mil voluntades, muy finito".

En paralelo a los argumentos a esgrimir por el vicegobernador y el titular de la cartera política sobre el veredicto de las urnas, el Frente Progresista parece encaminado hacia una "oxigenación" que también alcanzaría al gabinete de Lifschitz.

La senda a seguir desembocaría en una instancia planteada tiempo atrás por algunos referentes frentistas: repensar el espacio progresista, no sólo en Santa Fe sino a nivel nacional. "Una nueva alternativa no kirchnerista a Cambiemos", añadieron en el PS.

En esa línea, la apuesta del socialismo consistiría en ampliar la base del FPCyS: "Se trata de sumar pequeños fragmentos en función de ideas y valores. No pasa por repetir la estructura de una megaalianza". Una vez resuelto el modo de encarar ese proceso, llegará el momento de plasmarlo en los gabinetes de administraciones frentistas.

Los retoques en el equipo del gobernador seguirían, entonces, esa lógica de reconfiguración política. Actualmente, dos radicales afines a Cambiemos conviven con los demás integrantes del gabinete de Lifschitz. También habrá que aguardar el debate poselectoral en la UCR.

Paralelamente, y buscando descomprimir el frente interno, en el socialismo aludieron a una pausa en los crecientes roces entre el mandatario provincial y el presidente del partido a nivel nacional, el ex gobernador Antonio Bonfatti.

"El domingo a la noche, en Rosario, estuvimos todos juntos. Obviamente, hay un tiempo de reflexión puertas adentro. Pero hay que parar un poco y acomodar las ideas", sentenció el vocero socialista.

Boasso saludó a Macri por el triunfo

Jorge Boasso, quien por primera vez en 24 años no tendrá un cargo legislativo tras perder el domingo pasado la elección a diputado nacional, felicitó ayer al presidente Mauricio Macri por el "gran triunfo a nivel nacional de Cambiemos" y prometió terminar su mandato como concejal de Rosario "con la cabeza bien alta". En un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, el radical indicó: "Quiero agradecer a los miles de santafesinos que confiaron en nosotros a lo largo de tanto, pero tanto tiempo. No llegamos. Los votos no fueron suficientes esta vez. Ahora vendrá un momento de reflexión, un descanso". Boasso asumió como concejal el 10 de diciembre de 1993 y, desde entonces, se presentó en todos los comicios para renovar su banca y siempre fue reelecto.