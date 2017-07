Javkin: "La verdadera solución está en resolverle los problemas a la gente"

Con un acto presidido por el precandidato a concejal Pablo Javkin, las fuerzas que participan de la lista Adelante Rosario, del Frente Progresista, formalizaron el inicio del trabajo de campaña para las Paso. También acompañó el lanzamiento Luis Contigiani, que encabeza la lista de diputados nacionales.

"Somos un frente porque creemos en el otro; este movimiento va hacia adelante", afirmó Javkin, y destacó que "la verdadera solución de los problemas está en el hacer, resolviendo los problemas de la gente y no generando miedo: la grieta es el humo con que tapan los problemas reales, tanto los que gobernaban antes como los que están ahora", que "en lo único que se pusieron de acuerdo es en perjudicar a Rosario. No van a poder".

Javkin encabeza una lista con representantes de distintos sectores sociales. "Son tiempos de causas sociales. No se cambia por partes sino por transformaciones profundas. Eso es para nosotros estar en movimiento", sostuvo.

También puso de relieve su pertenencia a "un movimiento que ha marcado la historia reciente de la ciudad y la provincia, como es el Frente Progresista Cívico y Social", y ponderó el acompañamiento y apoyo de los ex gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti, del actual gobernador Miguel Lifschitz y de la intendenta Mónica Fein. "Hoy nos toca ser representantes orgullosos de esta historia", dijo.

Destacó lo que "significa encabezar una lista que representa distintas extracciones políticas" y puso de relieve el valor que "un partido claramente mayoritario en el Frente (el socialismo) decida que encabece la lista un militante de otro partido, ejemplo de que somos un frente plural".

La presentación en Sportivo América fue el comienzo de una campaña que hará hincapié en el futuro, rescatando lo logrado pero tomando nota de los errores y trabajando con los vecinos. "Somos y queremos ser el movimiento de una ciudad que crece. Si algo hemos entendido de los mensajes de los rosarinos es tomar nota del pedido: valoran lo que se hizo pero quieren más. Esa es la síntesis del movimiento de Rosario", finalizó.

Por su parte, Verónica Irízar, que acompaña a Javkin en la lista para renovar su banca, ponderó los valores y acciones que posicionan a Rosario como un ejemplo a nivel nacional. Enumeró los 32 centros de convivencia barrial para estar cerca de las familias; los 16 polideportivos para garantizar deportes a los jóvenes o el sistema de salud que contempla 50 centros de salud, 7 hospitales, 2 de ellos de alta complejidad.

Tras recordar que desde el Ministerio del Interior se puso en tela de juicio la cantidad de empleados y los recursos que se destinan a la salud en la ciudad, Irízar fue contundente: "Rosario no se va a arrodillar ni va a ajustar en los que menos tienen para conseguir obras; esta ciudad va a seguir bajo el mismo camino". Y pidió que el gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte y pague la coparticipación adeudad. "Queremos lo que nos corresponde, ni un peso más ni un peso menos, no nos vamos a dejar manejar a control remoto por los CEO de Capital Federal".Y no nos vengan con eso de la frazada corta, lo sospechábamos y ahora sabemos que la frazada es muy corta, amarilla y llega solo hasta la General Paz", agregó.

El ministro de Producción y candidato a diputado nacional por la lista Adelante Santa Fe, Luis Contigiani, señaló que el Frente Progresista es "una alternativa a un modelo que agrede a los trabajadores y a la sociedad. Santa Fe va al frente porque nuestra provincia es el remedio a los principales problemas que tiene la Argentina".

"Somos la Santa Fe que va al frente porque creemos en la política, tratamos de cultivarla, de enaltecerla, de no convertirla en instrumento de los poderosos, porque no ambicionamos el poder por el poder mismo. La finalidad de nuestra militancia es la acción transformadora", apuntó.

Participaron del acto, entre otros, los candidatos a concejal Lorena Carbajal (subsecretaria general del municipio), Lionella Cattalini (coordinadora del Plan Abre Rosario), Leonardo Gianzone (director de Defensa del Consumidor) y Ariel Torres (de Coordinación del Distrito Centro).