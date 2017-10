Javkin: "La presencia del Estado no es repartir chapas y colchones"

El secretario general de la Municipalidad y candidato a concejal, Pablo Javkin, se sumó a la polémica que surgió ayer entre el municipio y representantes del PRO en la ciudad por la entrega de materiales en algunas zonas vulnerables, al señalar que "los problemas no se resuelven con chapas y colchones".

De esta manera, Javkin también salió a contestarle a su contrincante del PRO en su camino hacia el Concejo, Roy López Molina, quien alegó que la entrega denunciada ayer es parte de un programa nacional y remarcó que se busca "confundir asistencialismo con presencia del Estado".

Al respecto, el secretario general del municipio destacó: "Los problemas no se resuelven con chapa y colchones, eso no es un Estado presente, eso es clientelismo y no queremos volver a esas prácticas".

Esta tarde, en diálogo con el programa "Una Tarde Perfecta", de La Ocho, el candidato a concejal por el Frente Progresista cruzó al actual diputado provincial y candidato a concejal. "La ciudad está en un proceso muy importante en el Cordón Ayacucho, es una obra clave para mejorar la seguridad de Tablada y todo el sur. Ya abrimos Ameghino, pronto lo haremos con Patricias Argentinas, y que venga una fuerza política a través de punteros y reparta chapas y colchones, solo evidencia las peores practicas de la política", argumentó.

"Nos hablan de la presencia del Estado cuando entregan materiales a través de punteros o le dan a la gente certificados truchos de vivienda. Estar presente significa dialogar con cada familia, relocalizarlas, comenzar un proyecto de vida nuevo, abrir calles, garantizar servicios, eso es un Estado presente, no entregar dos colchones y un par de chapas", continuó Javkin.

Por último, el secretario general del municipio destacó: "No traigamos a Rosario los problemas que no tenemos, hay un montón de cosas por resolver, pero no traigamos los que no tenemos. Promover ocupaciones de terrenos, repartir colchones, comida o chapas a cambio de votos es algo de lo que no estamos acostumbrados. Y si para Roy volver a las peores prácticas clientelares no es importante, para nosotros si".

