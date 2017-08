Javkin: "Es injusto que recursos que son para los rosarinos se queden en Buenos Aires"

El secretario general de la Municipalidad de Rosario, Pablo Javkin, admitió hoy que de cara a las elecciones generales de octubre "la clave será salir a escuchar a la gente" y dijo que con los vecinos se deben charlar "los temas que atañen a Rosario y además discutir que necesitamos más recursos, porque muchos de ellos, sobre todo para obras, se quedan en Buenos Aires y eso es injusto".

En declaraciones esta tarde, Javkin -quien en las Paso fue como primer candidato a concejal por el Frente Progresista- se refirió a los resultados de las Paso del último domingo y señaló que "fue un resultado que no esperábamos. Me tocó ser candidato varias veces y remontar situaciones. La clave es salir a escuchar a la gente. Rosario tiene muchos ejemplos de gente que te marca el camino de todas las cosas que tenemos y que hay que defender. Porque los cambios hay que ver para dónde van, los cambios no son solo positivos porque las cosas cambian. Hay que escuchar para saber qué mejorar. Me gustaría haber sacado más votos. De acá a octubre seguiremos explicando lo que estamos haciendo".

Javkin enfatizó que va a salir a buscar "rosarino por rosarino, me siento capacitado para el futuro que le espera a Rosario. Mucha gente me llamó en estos días para decirme que en octubre me iban a acompañar".

El secretario general del municipio pidió luego "no enojarse con lo que la gente vota. Si la gente no nos acompañó como pensamos es porque algo hicimos mal para que no los hayamos motivado", al tiempo que aclaró que "en esa constancia de ir a buscar persona por persona no nos va a ganar nadie".

"Es injusto que recursos que son para mejorarle la vida a los rosarinos no vengan y vayan al distrito más rico del país como lo es Capital Federal".

El exdiputado nacional consideró en declaraciones a Canal 5 que "hay que charlar estos temas que la ciudad tiene y que es importante no perder y hablar de que a veces los gobiernos nacionales generan consecuencias que son malas para la ciudad y que después con los recursos municipales tenemos que atender. Y también discutir que necesitamos más recursos, porque la plata para algunas obras se queda en Buenos Aires, no viene acá y tenemos que pelearla porque es injusto. Es injusto que recursos que son para mejorarle la vida a los rosarinos no vengan y vayan al distrito más rico del país como lo es Capital Federal".