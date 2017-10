Hubo cambios electorales en cinco pueblos del Gran Rosario

Fabrina Donato

En la zona del Gran Rosario varias localidades decidieron optar por una nueva alternativa de gobierno en las elecciones. Entre ellas están Serodino, Pueblo Andino, Maciel, Aldao y Carrizales. Cada una con su particularidad en diciembre cambiarán el rumbo de la gestión local.

En Serodino, el minuto a minuto fue crucial: El recuento de los votos arrojó la diferencia mínima. Sólo un voto entre candidatos. La justicialista Mónica Stumpo, tras siete gestiones, deberá dejar en manos de Juan Pío Drovetta del Frente Progresista la dirección del pueblo. El recuento dejó siete votos concurridos: dos corresponden al sector de Stumpo y cinco al de Drovetta. Será el Tribunal Electoral quien tenga la última palabra.

Luego del triunfo, tras años de trabajo para lograrlo, Drovetta dialogó con La Capital e hizo una lectura electoral: "Mantuvimos el mismo caudal de votos, quiere decir que la gente sigue reconociendo en nosotros una alternativa de cambio y nos dio la oportunidad de demostrar todo lo que podemos hacer trabajando juntamente con el gobierno de la provincia". Además, indicó que la semana próxima lo recibirá el gobernador Miguel Lifschitz.

Pueblo Andino también decidió cambiar de rumbo. Juan Carlos Pallotti, del Frente Progresista, perdió con José Abraham de Identidad Andino por 100 votos. Todavía sin voz del festejo del domingo por la noche, Abraham expresó: "Fue un día lleno de emociones, con mucho trabajo en equipo como hemos hecho toda esta construcción de Identidad Andino. Estoy muy orgulloso y agradecido con mi gente. Haber ganado es una gran alegría porque fueron años de esfuerzo, perseverancia y trabajo que fueron reconocidos".

Carrizales decidió devolverle el poder de la localidad al ex jefe comunal Osvaldo Rezzonico, tras dos años de Oscar Cattaneo. La particularidad de la elección se dio al momento de la votación e inclusive del recuento donde ninguno de los asistentes, e integrantes de mesa pudieron usar su teléfono celular y solicitaron hasta desenchufar el teléfono fijo de la escuela.

Por su parte, Aldao también decidió retornarle el mando a un ex jefe comunal: Daniel Clausen. El actual mandatario Rubén Pelossi anunció su retiro en diciembre, y pese a la propuesta del recambio generacional con Claudia Maceratesi, los vecinos apoyaron al candidato del Frente Progresista. Clausen apostó: "Vamos a generar la unión de pueblo porque en esta última campaña hubo agravios y generó una división que no había pasado antes".

Otro de los pueblos que sorprendió fue Maciel donde Pedro Tobozo, luego de ganarle las internas al histórico Jorge Marucco, venció al candidato de Cambiemos, Daniel Lamboglia, y al actual presidente comunal, el justicialista Roberto Ramella, quien quedó en tercer lugar. De esta manera, comenzará su primera gestión en diciembre.

Todavía eufórico por lo obtenido, Tobozo confió a La Capital: "A quienes me eligieron les digo gracias por su voto de confianza, que nos prestan por dos años, nosotros somos servidores, no somos dueños de la comuna. A los que no me votaron decirles que ojalá podamos con gestión convencerlos".