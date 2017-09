Historia de un aplauso para CFK

"Una vez le arranqué un aplauso a Cristina Kirchner en el Congreso. Fue en el mismo discurso en el que afirmó que ella había sido crítica de Carlos Menem, lo que no era cierto. Pero, a continuación, dijo que jamás se le cruzaría la idea de irse, porque ella daba la discusión desde adentro (del peronismo), y allí fue cuando aplaudí porque lo comparto y es lo que pienso dar siempre en el radicalismo", reveló ayer La Capital el diputado nacional Ricardo Alfonsín.

"Ahora (Cristina) no lo cumplió, porque se fue del Partido Justicialista (PJ) con Unidad Ciudadana y sabrá ella explicarlo. Pero creo que si todos los que se fueron (del radicalismo) se hubieran quedado en el partido, seguramente reuniríamos una masa crítica más potente para que, con responsabilidad y espíritu constructivo, la conducción de la UCR comprenda que la mejor manera de resolver los problemas de los argentinos no es actuando como si no existieran las diferencias o disimulando los errores", añadió el legislador.

En ese sentido, subrayó: "Si la UCR se hubiese hecho cargo de esas diferencias y hubiera sido coherente con lo que decía un año y medio atrás, hay decisiones que no se hubieran tomado y que los hechos demostraron que son equivocadas", afirmó el diputado por la mayor provincia argentina.

"De lo contrario, que alguien me diga cuándo los radicales cambiamos de idea en torno a la política aplicada sobre la megaminería o las operaciones a dólar futuro que denunciamos en su oportunidad", enfatizó Alfonsín.

Interrogantes

Al respecto, se preguntó: "¿Acaso no se dijo, en su momento, que Cambiemos debía ser un frente amplio y plural? ¿O alguien cuestiona cuando Elisa Carrió señala diferencias en términos de República?".

"Podemos hacer lo mismo porque estamos adentro de Cambiemos, pero no somos el PRO sino el radicalismo y pensamos diferente en muchísimas cuestiones económicas y sociales. Sin embargo, parece que ahora la unanimidad y la subordinación forzada son los activos de Cambiemos", concluyó Alfonsín.