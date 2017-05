Hija de Báez apuntó a su padre por cuentas en Suiza

Luciana Báez, actual titular de Austral Construcciones SA, aseguró ayer a la Justicia que no posee cuentas bancarias en el exterior, que en el conglomerado empresario familiar "quien tomaba las decisiones y las ejecutaba era Lázaro Báez", su padre, y propuso entonces que "deberían interrogarlo".

La mujer, que quedó al frente de las empresas del grupo Báez desde que su progenitor cayera detenido hace un año, concurrió a ampliar su declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello en la causa por lavado de activos conocida como "ruta del dinero K" y presentó un escrito de descargo.

Báez hija reiteró que "jamás he sido titular de una cuenta bancaria en el exterior" ni "he realizado actos de disposición de dinero en el exterior", como "tampoco he operado una cuenta bancaria extranjera", y añadió: "Niego totalmente la imputación que se me atribuye".

El descargo coincidió con la estrategia procesal usada por su hermano Leandro, quien el viernes pasado, en su ampliación de indagatoria, sostuvo que "las decisiones en el grupo empresario fueron tomadas por Lázaro Báez, en forma inconsulta, y por su estilo personalista, sin mediar diálogo alguno".

Casanello volvió a indagar a los tres hijos de Báez que no están procesados luego de que Suiza informó que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en dos bancos de aquel país.

Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) aseguró en 2016 que en Suiza existían cuentas con unos 20 millones de dólares depositados a nombre de los hijos de Báez, motivo por el cual el juez ya los indagó el año pasado aunque no resolvió sus situaciones procesales.

Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida al emporio Austral Construcciones.