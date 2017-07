Heller dijo que el intento de expulsar a De Vido es "una maniobra para distraer"

"Me voy a oponer a lo que considero una arbitrariedad institucional de una maniobra para distraer", afirmó el legislador, en una charla con "Animales sueltos".





Ante esta postura, el periodista Eduardo Feinmann dijo que "apretar el botón de esa manera es apoyar a De Vido", a lo que Heller retrucó: "No. Me llama la atención que quienes piden respetar las instituciones van a impulsar una grosería, incluso saben que no van a tener el resultado (la expulsión)".





"El objetivo ya estuvo logrado con que se trate cualquiera sea el resultado de la votación porque se evita hablar del primer y segundo semestre. Todo fue mentira".





