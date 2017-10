Gladys González: "Si hay algún gendarme implicado, vamos a actuar como se debe"

"Estamos todos pidiendo que aparezca Santiago. Y siento y veo como trabaja todo el equipo de Seguridad y Justicia, con todas las herramientas que están a nuestro alcance. La manifestación que hay en la calle uno la respeta y la acompaña desde nuestro lugar que nos toca como gobierno", expresó..





"Sea lo que haya pasado, si hay algún gendarme implicado, vamos a actuar como se debe con todo el peso de la ley. No nos ha temblado el pulso para separar policías de la Bonaerense para separarlos y meterlos presos".





Consultada acerca de por qué desde el gobierno no se acompañó a la manifestación, la funcionaria sostuvo: "Tal vez hay gente de este gobierno que también ha ido a la marcha ¿por qué no? Que no vayamos los dirigentes es un acto de prudencia para no provocar. Hay agitadores que se mezclan entre la gente genuina".



Gladys González, candidata a senadora por "Cambiemos", se refirió este lunes en Intratables a la marcha por los dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado