Giuliano: "Ser cuarta fuerza significa un orgullo muy importante"

A Diego Giuliano no le alcanzó el impulso para arañar una banca de diputado nacional por Santa Fe. Pero fue el que quedó mejor parado del segundo pelotón de candidatos, aquellos que daban pelea bajo la fuerte polarización que configuraron Cambiemos y el PJ, que ordenó las preferencias mayoritarias, y donde terciaba el Frente Progresista, que gobierna la provincia hace diez años. El actual concejal rosarino y postulante del espacio que conduce Sergio Massa fue en definitiva el cuarto más votado y creció respecto a las Paso.

Cerca de las 22 y envuelto en un clima de conformidad, Giuliano llegó al espacio ubicado en Corrientes al 1200 (A.Pe.l), saludó a sus colaboradores y dijo ante los micrófonos: "Ante todo quiero hacer un agradecimiento a toda la gente que nos votó. La verdad es que habernos constituido en la cuarta fuerza de la provincia en tan poco tiempo nos da un orgullo muy importante, dentro de un contexto complejo en el que se ve una fuerte victoria de parte del gobierno nacional". Y agregó: "La oposición tiene que analizar cuál va a ser, dentro de la diversidad, la manera con la que va a defender a los santafesinos ante lo que se viene, porque en el medio están las necesidades de la gente".

Giuliano cosechaba 86 mil votos (96 por ciento de mesas escrutadas), con lo que elevó los 76 mil que obtuvo en las PASO, pero aún así no pudo conseguir una banca. Destacó el desempeño. "Lo hicimos con un gran esfuerzo, con una militancia muy grande y un recorrido por toda la provincia".

En su visión ayer se expresó una una polarización feroz. "Fue una victoria fuerte de Cambiemos pero también se notó una necesidad de diversidad y de diferentes voces. En esta etapa, haberme constituido en la cuarta fuerza de la provincia es una expectativa que cubrí con lo que pude", remarcó. Y advirtió que esa condición binaria de la competencia vino diseñada de Buenos Aires y se plasmó a la perfección en la provincia, que le dio un "respaldo muy fuerte al gobierno nacional".

En este sentido, Giuliano advirtió que ahora la oposición se debe un replanteo de situación y situó como responsabilidad de los políticos "ver cómo defender a los santafesinos".

Respecto a las declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz, quien horas antes se refirió al desempeño del Frente Progresista (muy por debajo de las expectativas) y declaró que no descartaba la "apertura a otros partidos", respondió: "Me parece que algunos mensajes se anticipan, lo que hay que plantear en este momento es que hay que reconstruir la política de Santa Fe. Este potente triunfo de un solo sector obliga a los demás a pensar y repensar a la gente, cómo vamos a defender a los santafesinos frente a las cosas que no nos gustan. Es muy prematuro hablar de un contexto político que todavía no se dio".

