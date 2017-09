Garavano pidió "ayudar" al nuevo juez del caso Maldonado "para tratar de llegar a la verdad"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, destacó hoy la necesidad de "ayudar" al nuevo juez de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado , Gustavo Lleral, para "que encare esto rápidamente" y se procure "llegar a la verdad" sobre el paradero del joven desaparecido desde el 1 de agosto pasado.

"Hoy ya hay un nuevo juez que hay que ayudar para que encare esto rápidamente y tratar de llegar a la verdad y ubicar a Santiago, ése es el desafío", sostuvo Garavano en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red en relación al titular del Juzgado Federal 2 de Rawson, quien fue designado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para hacerse cargo de la investigación, al disponer el apartamiento del juez federal de Esquel, Guido Otranto.

En ese marco, Garavano indicó que cree que Lleral "ya está muy avanzado" en el análisis de la causa, y entendió que, como el apartamiento no fue por "una situación irregular con el juez Otranto, sino que más tiene que ver con adelantamiento de opinión", las medidas dispuestas por él deberían seguir su curso.





El viernes último, al hacer lugar a la recusación planteada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apartó al Otranto de la investigación y dispuso que Lleral se avoque, durante 60 días, "de manera exclusiva al conocimiento de las causas" referidas a Santiago Maldonado, una de ellas la de los hábeas corpus y, la otra, la caratulada como "desaparición forzada".

Por otro lado, el titular de la cartera de Justicia aseguró que habló "un par de veces por teléfono" con el hermano mayor de Santiago Maldonado, Sergio, con quien -dijo- desde el gobierno intentan "tener diálogo abierto".

"Yo estoy hablando con Sergio Maldonado, hemos hablado un par de veces por teléfono y tratamos de tener diálogo abierto", indicó el ministro y agregó: "Él sabe que todo lo que requiera del Ministerio de Justicia, en base a la ley de la asistencia a la víctima, vamos a colaborar con la familia en todas aquellas cosas que nos solicitan".

No obstante, Garavano remarcó que el sistema judicial federal que existe en el país "tiene sobre todo fuertes limitaciones estructurales para investigar los casos como el de Santiago Maldonado" y señaló que como se trata de "un sistema mixto" porque la investigación no es exclusiva de los fiscales ni de los jueces, "eso genera que estructuralmente las fiscalías o los juzgados no estén preparados para dirigir este tipo de pesquisas".

En ese marco recordó que el Programa Justicia 2020, que promueve el Gobierno, tiene prevista una reforma para modificar esa situación. "Es uno de los desafíos que postulamos desde Justicia 2020, no se termina de entender el cambio tan profundo que requiere nuestro sistema judicial", concluyó.