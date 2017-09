Funcionario nacional duda de la Gendarmería

El coordinador de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, expresó ayer que "lo que más probablemente haya pasado o lo peor que podría haber pasado" es que un gendarme "le haya pegado a Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente", pero rechazó las acusaciones del kirchnerismo.

El funcionario señaló que es "agotador y terrible" que "el kirchnerismo haga constantes alusiones a la dictadura, a que viene un Estado represivo, que viene una etapa oscura", y se quejó: "Todas las semanas tiene una acusación antidemocrática que hacernos, como que no somos legítimos".

"Lo que más probablemente haya pasado o lo peor que podría haber pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado, sin saber que lo estaba hiriendo gravemente, eso tampoco me parece que pueda ser parte de un plan del gobierno; me pareció una exageración", agregó.

Iglesias Illa consideró que "todas las reverberaciones que hubo sobre la dictadura y sobre los tiempos más oscuros de la historia en este último mes" son "un poco decepcionantes".

"Me parece que se saltó muy rápido en la oposición al hablar de desaparición forzosa cuando todavía no sabíamos casi nada del tema", agregó el funcionario, quien insistió en que "no había información necesaria para hacer eso".

Además, negó que se haya dado un cambio en el discurso del oficialismo sobre este caso sino que "el gobierno da una respuesta institucional acorde a los pedidos que en su momento se iban solicitando".