Fuerte contrapunto entre el abogado de Lázaro Báez y Mónica Gutiérrez en "Intratables"

"Es grave que esté condenado por la sociedad, y que sea aplaudido por los medios, es lesivo para el Estado de Derecho, sí, es más difícil defender a alguien. También Lázaro Báez merece reglas jurídicos, hoy en la UBA se estudia el caso Báez, como un caso de privación ilegítima de la libertad", dijo, y provocó la respuesta de Del Moro.

"Esto pasaba con Torquemada hace siglos. ¿Por qué las risitas, Santiago? Ganó licitaciones que no fueron objetadas. Es la empresa 39 en porcentaje de éxito, de la 1 a la 38 son todos empresarios conocidos, y de la 40 en adelante también, todo el problema estuvo en la empresa 39, esto no es creíble para la gente", indicó.

"En la ciudad de Buenos Aires, no ganó una licitación. Hay que recordar los eslóganes que se van instalando. Ahora parece que Austral Construcciones es la empresa con más maquinarias. Hablan de una ruta que va a la nada, la nota la presentó Nicolás Wiñazki, no es que iba a la nada, se proyectó un Aeropuerto, se proyectó con Vialidad Nacional, el incumplimiento fue de la Provincia con el Aeropuerto, él cumplió con la ruta", agregó Rusconi, quien ante la sonrisa del conductor, insistió: "¿Por qué la sonrisa, Santiago?"

"Es abogado defensor, y caro, vale lo que pesa", le dijo Del Moro, quien le cedió la palabra a Mónica Gutiérrez. La periodista de América le recriminó sus dichos al hablar en nombre de un cliente: "Bueno, hay cosas que son ciertas, pero hay cosas que se dicen en los medios que no son ciertas. Era un gerente de sucursal, durante tres años no gana una licitación, y la licitación más importante en la provincia la pierde y no ganó una licitación en la Ciudad de Buenos Aires. Las razones de persecución son evidentes y yo fui crítico del kirchnerismo . Usted trabaja para un cliente", le retrucó Rusconi.