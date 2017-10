Fuerte caída de los votos nulos y en blanco en la elección de concejales

La polarización también alcanzó a los votos nulos y blancos en esta elección a concejales. Registraron una fuerte caída el domingo después de ser protagonistas en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) y pese a haber unos 100 mil rosarinos más que fueron a sufragar comparado con lo que ocurrió en agosto pasado. En la ciudad de Rosario, los votos nulos bajaron el último domingo hasta el 3,92 por ciento del 9,56 por ciento contados dos meses atrás del total de los votos válidos emitidos, mientras que los votos en blanco se redujeron a un tercio: fueron 8.000 contra 24.602 el 13 de agosto.

Si bien la disminución de votos anulados y en blanco en las generales se repite desde la instauración de las Paso, en esta oportunidad el retroceso de los votos nulos fue más pronunciado de lo que sucedió en anteriores procesos electorales. En este sentido, "en 2015 también el voto nulo disminuyó en las generales respecto a las Paso: en esa oportunidad en las Paso el voto nulo fue del 7,59 por cientoy en las generales fue del 4,84 por ciento", indicó Oscar Blando, director de Reforma Política y Constitucional, quien está a cargo del proceso del conteo provisorio. El definitivo lo realiza el Tribunal Electoral.

Definidos

Entre los ciudadanos habilitados para elegir trece ediles en Rosario, creció de manera significa aquellos que decidieron un voto afirmativo por uno de las ocho listas de candidatos a ingresar al Concejo Municipal. Más si se toma en cuenta que unos 120 mil sufragantes rosarinos eligieron otras cabeza de lista, que ahora ya no estaban o que quedaron entremezclados por debajo del ganador de esa interna.

Vale resaltar que todas las listas que participaron de las elecciones a concejal, en las generales, no sólo retuvieron los votos de las internas si no que sumaron, aún así a la mitad no les alcanzó para entrar al Concejo (Daniela León, Majo Gerez, Carlos Cossia y Martín Rosúa).

Argumentos

Una explicación sobre lo que pasó, además de los rosarinos definirse por un candidato, con los votos nulos, Blando adelantó ayer a LaCapital parte de una investigación, que lleva adelante la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR y el gobierno provincial, que busca examinar, analizar y evaluar, entre otras, la causa de anulación del voto. Es un trabajo que vienen realizando en las elecciones desde 2011.

Después del escrutinio definitivo de las Paso se realizó una muestra sobre un total de 13.422 boletas analizadas en 40 urnas/mesas de toda la provincia atendiendo a la heterogeneidad territorial, poblacional y política de Santa Fe. El resultado fue que "casi la mitad del voto nulo en las Paso fue voluntario: el 46,3 por ciento", señaló Blando. "Así, el 21,8 por ciento por realizar rayas, tachaduras en la boleta; el 18,3 por ciento porque el elector marca todos los casilleros y un 6,2 por ciento porque dejó un mensaje expreso introduciendo un texto o dibujo", detalló el funcionario.

"A su vez, el 50,4 por ciento de los votos nulos puede considerarse por errores y falta de información del elector: realiza más de una marca en cada boleta: a favor de distintos partidos (34,2 por ciento), porque hace más de una marca dentro de un único frente o partido (16,2 por ciento)", enumeró Blando, quien dijo que se realizará un estudio similar con la votación del domingo una vez realizado el recuento definitivo (ver aparte).

Blando estimó que, si bien falta llevar adelante el mismo trabajo sobre las elecciones generales, las explicaciones del voto nulo o en blanco sean semejantes a lo detectado en las Paso. Sí se mostró convencido que la reducción de la sobreoferta de candidatos en esta oportunidad colabora en la reducción de posibilidades de equivocación y mejora la lectura de quienes participan. "La simplificación de las listas hace que claramente la ciudadanía pueda elegir más fácilmente", agregó.