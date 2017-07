Frigerio: "En Rosario hay muchos problemas y empezamos a solucionarlos juntos"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , llegó hoy a Rosario para encabezar la presentación oficial de la lista de diputados de Cambiemos para las Paso de agosto y las generales de octubre. Tras el acto en Circunvalación y Baigorria donde se llevan adelante obras de Vialidad Nacional en la Ruta N° 34, el funcionario nacional aprovechó para desmentir que haya cuestionado el personal de la Municipalidad de Rosario y reafirmar que el mandato del gobierno es "solucionar los problemas de la gente".

Firgerio desestimó los dichos de la intendenta Mónica Fein quien había asegurado que el ministro le había cuestionado la cantidad de empleados municipales con los que cuenta el municipio. "No sé de donde salió pero claramente va en contra de este cambio que queremos implementar", dijo para insistir que no es su estilo hablar sobre temas que no son de su área.





"No opino sobre las cosas que no conozco, no dije nada sobre la salud en Rosario, me sería imposible conocer esta realidad sobre los 2200 municipios de Argentina", dijo en declaraciones al programa Procopio 830 de La Ocho.

La Capital, Frigerio señaló la falta de obras públicas y el déficit recurrente en la ciudad. "Los números que manejamos indican que la Municipalidad de Rosario hace años tienen un déficit creciente, es decir que lo que ingresa en la ciudad no alcanza para cubrir los gastos, pero esto no sería lo más grave es que ese déficit no está asociado a un presupuesto que mayoritariamente privilegie la inversión, las obras de Tal como adelantó a, Frigerio señaló la falta de obras públicas y el déficit recurrente en la ciudad. "Los números que manejamos indican que la Municipalidad de Rosario hace años tienen un déficit creciente, es decir que lo que ingresa en la ciudad no alcanza para cubrir los gastos, pero esto no sería lo más grave es que ese déficit no está asociado a un presupuesto que mayoritariamente privilegie la inversión, las obras de infraestructura , eso es lo que nos preocupa y lo hablamos con ellos", expresó.









El ministro admitió que "falta mucho por hacer" y agregó que la función del gobierno nacional es cumplir con el mandato de la gente. "No estamos acá para discutir, para pelearnos entre funcionarios, estamos acá para solucionar los problemas de la gente, en Rosario hay muchos problemas y empezamos a solucionarlos juntos".

En ese sentido apuntó que "el tema de la seguridad es uno de ellos, estuve hace un año con la ministra de Seguridad, al gobernador, iniciando un cambio que creo que se está notando en la lucha contra el narcotráfico, y ese es el camino".