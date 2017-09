Frigerio: "El gobierno no apaña a nadie ante la Justicia" por el caso Maldonado

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo hoy que si la justicia "hubiera planteado una hipótesis donde algún gendarme hubiera estado involucrado" en la desaparición de Santiago Maldonado , el Gobierno "lo hubiera puesto a disposición", tras remarcar que "desde el primer momento" el Poder Ejecutivo se comprometió a "no apañar a nadie ante la justicia".

Así respondió Frigerio al ser consultado por radio Belgrano sobre el pedido de apartar a la Gendarmería Nacional de la investigación, como lo solicitara la familia de Maldonado, desaparecido el 1 de agosto durante un operativo de esa fuerza en la ruta 40 y en territorio de la comunidad Pu Lof en Resistencia, al noroeste de Chubut.









"La justicia no planteó una hipótesis donde algún gendarme hubiera estado involucrado. De haber sido así, lo hubiéramos puesto a disposición, pero no ocurrió", declaró el funcionario nacional al considerar que el Gobierno "no podía sobreactuar y anticiparse a la investigación".





Al mismo tiempo, afirmó que "desde el primer momento" el Gobierno sostuvo que "no va a apañar a nadie ante la justicia" y resaltó que el Poder Ejecutivo "es auxiliar de la justicia y brinda todas las herramientas para conocer la verdad de lo que ocurrió" con Maldonado, tras poner como ejemplo que la Policía Federal "está desde el primer momento trabajando para ayudar a esclarecer el caso".









Por último, Frigerio pidió ser "muy prudentes" antes de opinar sobre la desaparición de Santiago Maldonado, y consideró que "es un error que se planteen impresiones sobre el caso que investiga la justicia como cuando Cristina Kirchner dijo que Nisman (el ex fiscal) se había suicidado pocos días después de su muerte".