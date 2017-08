Frigerio dijo que "es mentira que no haya diálogo" con las organizaciones que protestan

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que es mentira que las autoridades no tengan diálogo con las organizaciones sociales, en referencia a las protestas que se registraron ayer en demanda de la sanción de una ley de Emergencia Alimentaria y reclamo de la aparición con vida de un joven de la Resistencia Ancestral Mapuche.

"Es mentira que no hay diálogo", disparó el funcionario anoche en TN. En referencia al reclamo de la Ley de Emergencia puntualizó que "tuvo un contenido electoral importante. Sobre todo porque nosotros tenemos diálogo".

"No es verdad que no hablamos. No pueden faltar a la verdad y decir que no hablamos porque es mentira. Avanzamos en muchas cuestiones y otras no", añadió. Frigerio se refirió también a los incidentes que siguieron a la movilización realizada frente al Congreso en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado.

"La manifestación de la tarde fue violenta. Eran pocas personas violentas pero nos preocupan las reacciones que pueden tener porque no sólo pasa en Buenos Aires, sino también en otros lugares de la Argentina", dijo el funcionario sobre el reclamo por la aparición de Maldonado.

Para el ministro, "estos grupos están en contra del Estado y de la República" y llamó a "estar muy atentos", frente a esas situaciones. En tanto, el gobierno nacional resolvió hoy ofrecer una recompensa de medio millón de pesos para quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" de Maldonado, quien desapareció hace una semana luego de que personal de Gendarmería desalojara una protesta de la comunidad mapuche Lof de Cushamen sobre la ruta 40, en la provincia de Chubut.

La medida fue resuelta a través de la resolución 801 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Patricia Bullrich. "Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de 500 mil pesos, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión de Santiago Andrés Maldonado", resuelve la disposición.