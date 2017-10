Frigerio aseguró que Nación "le va a encontar la vuelta" al pago de la deuda con Santa Fe

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el gobierno nacional "le va a encontrar una vuelta" para cumplir el pago de la deuda de coparticipación que tiene con la provincia de Santa Fe y que fue refrentada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación. No obstante, criticó que el socialismo use este tema en la campaña electoral.

"Nosotros vamos a respetar el fallo de la Corte, porque este es un gobierno que respeta los fallos de la Justicia, hemos dado muestras de eso, porque Santa Fe está recibiendo el doble de recursos de origen nacional de los que recibía con el gobierno kirchnerista", ratificó Figerio, e indicó: "Tenemos un problema con el stock, con lo que se acumuló en estos años, que lo vamos a resolver".





"Ahora, a diez días de la elección no me parece que usar estos temas para la contienda electoral no es lo mejor", advirtió el funcionario nacional en declaraciones a Canal 5, y agregó:"Nosotros le vamos a encontrar una vuelta, y creo que hay que vincularlo con la obra pública que es lo único que le cambia la vida a la gente, los santafesinos quieren más obras, porque durante años fueron ninguneados por el gobierno anterior".

Asimismo, aseguró que el gobiernos nacional no favorece a los municipios de su mismo signo político con la entrega de ATN."No se distribuyen como se hacían antes, sin ningún tipo de lógica, los ATN son aportes para las emergencias y ese es el criterio con el que se disponen ahora, atendiendo a los reclamos justos de los que los piden".

"Es más, cuando hicimos un raconto de lo que ocurrió con los ATN en estos primeros meses de gestión nos dimos cuenta que les dimos más a municipios de la oposición que a los nuestros y está bien, porque van para emergencias del impacto del cambio climático, las grandes lluvias, y para el desequilibrio financiero", añadió.

"Este gobierno no apaña a nadie, si hubo un delito, si una fuerza de la seguridad nacional actuó sin el consentimiento del juez, la Justicia va a determinar la culpabilidad"

Con respecto a la irrupción de Gendarmería en las instalaciones que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tiene en la Siberia, dijo que "este gobierno no apaña a nadie, si hubo un delito, si una fuerza de la seguridad nacional actuó sin el consemiento del juez, la Justicia va a determinar la culpabilidad, en línea con lo que diga la Justicia".

En ese sentido, señaló: "Este es un gobierno que está recuperando los valores de la República, la independencia de los poderes, que le ha desatado las manos a la Justicia para que investigue todo, los hechos de corrupción del pasado, y por supuesto también si correspondiera a los funcionarios de esta administración".

Embed



Por otra parte, negó de plano que el gobierno nacional quiera que Santa Fe adhiera a un régimen previsional que le ponga tope a lo que ganen los jubilados.

"En esta campaña, esta idea de subestimar a la gente con una campaña del miedo, dicen que vamos a eliminar que las provincias tengan automomía en la decisión que hacen con sus jubilados", se enojó el funcionario nacional, y disparó: "Nosotros somos un gobierno federal en serio, un gobierno que le devuelve los recursos a las provincias".

"Acá en Santa Fe, tiene casi el doble de recursos con este gobierno que los que tenía con el anterior, no estoy hablando de obra pública sino de plata, de recursos que le da el gobierno nacional a la provincia", señaló Frigerio, y detalló: "Recibían unos 25 mil millones de pesos, ahora están recibiendo casi 50 mil, casi el doble que el tenía con el kircherismo".





Embed Felicitaciones @gustavovaldesok, nuevo Gobernador de #Corrientes. Juntos seguiremos trabajando para consolidar el cambio en la provincia. pic.twitter.com/nv499seglW — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) 9 de octubre de 2017



"La grieta no es redituable ni social ni económicamente", comentó Frigerio, en relación a las versiones que aseguran que se alienta desde la Nación la confrontación con la expresidenta Cristina Fernándes de Kirchner. Y explicó: "En Santa Fe la gente se cansó del socialismo, casi 30 años de gobernar una ciudad, 12 años de gobernar la provincia, hay ganas de cambiar, no es la grieta".

Consultado sobre las declaraciones que hizo el exministro de Economía Domingo Cavallo, que dijo "hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 902, Frigerio dijo: "Nosotros no nos referenciamos con el pasado sino con el potencial enorme que tiene la Argentina, estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que hicieron otros países que les fue bien".

"Estamos haciendo cosas lógicas, racionales, normales, estamos apostando a la inversión, Agentina después de muchos años, después de casi seis años, se puso de pie y está creciendo, vamos por el cuatro trimestre consecutivo de crecimiento", continuó con su explicación, y destacó: "Están creciendo prácticamente todos los sectores en los que se divide la economía del país, está creciendo el consumo, la inversión, las exportaciones, el empleo, está bajando la inflación".

Finalmetne, expresó: "Este crecimiento tiene la característica de que es un crecimiento sustentable, y nosotros estamos seguros de que llegó para quedarse un largo tiempo, porque la Argentina necesita crecer muchos años para dejar atrás la pobreza, la marginalidad, el déficit de infraestructura enorme que tiene el país".