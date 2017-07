Frigerio aseguró que "los argentinos no quieren volver al país de la impunidad"

"Lo que va primar es la soberanía del voto popular el 13 de agosto y el 22 de octubre cuando la gente sea la que defina si quiere volver al país de la impunidad o avanzar en una verdadera república, eso es lo importante independientemente de lo que digan o no los políticos", señaló Frigerio en declaraciones a radio La Red.

El funcionario sostuvo que "lo de ayer impulsa más esa decisión de la mayoría de los argentinos para no volver al país de la impunidad", en referencia al debate en el que 138 legisladores votaron a favor de expulsar a de Vido y 95 se opusieron, lo que determinó la continuidad en la cámara baja del ex ministro de Planificación por no haberse alcanzado los dos tercios de los presentes que impone el reglamento.

"Estoy convencido de que la gente, dentro de dos semanas va a ser la que con el voto determine en qué país queremos vivir"

En ese sentido, Frigerio recordó que ayer "ganó la postura en contra de De Vido, pero no alcanzó para los dos tercios" y calificó a quienes votaron en contra de la exclusión del legislador del Frente para la Victoria como "los diputados del pasado, de lo que era la Argentina antes".

"Estoy convencido de que la gente, dentro de dos semanas va a ser la que con el voto determine en qué país queremos vivir. Eso me deja tranquilo, porque estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere fortalecer este cambio que se inició hace 18 meses", evaluó el ministro.

En tanto, Frigerio expresó su deseo de que "la justicia esté a la altura del debate y avance en las investigaciones" de las causas que involucran al ex ministro kirchnerista.

"A veces son más lentas que lo que todos quisiéramos", lamentó el funcionario pero remarcó que es el Poder Judicial y no el Gobierno el que debe "determinar la culpabilidad en estos hechos de corrupción, una vez que el Poder Ejecutivo le ha desatado las manos y deja actuar libremente para investigar hechos del pasado y también hechos del presente".

Consultado acerca de los dichos del diputado del PRO Eduardo Amadeo, quien días atrás sugirió que en caso de asumir una banca en el Senado la ex presidenta Cristina Kirchner podría ser impugnada por "inhabilidad moral" al igual que ocurrió con De Vido, Frigerio se limitó a manifestar su "esperanza de que la justicia avance cada vez más rápido en la investigación" de las causas judiciales que involucran a la ex mandataria.

"Todos los argentinos apostamos a que se termine la impunidad", señaló y finalizó aseverando que "si hubo asociación ilícita", figura por la cual fue procesada Cristina Kirchner por el juez federal Claudio Bonadio, "hay que investigar a todos, desde el que tiró los bolsos", en referencia al detenido ex secretario de Obras Públicas José López "a quien dio la orden política".

