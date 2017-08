Freiler: "Macri demuestra que a los jueces que no fallan como él quiere, hay que removerlos"

El juez Eduardo Freiler, suspendido como miembro de la Cámara Federal y enviado a juicio político, alertó hoy que el presidente Mauricio Macri "está cumpliendo y demostrando" que "a los jueces que no fallan como él quiere, hay que removerlos".

"Ya lo dijo el Presidente, es una barbaridad en un Estado de Derecho, cuando dijo que había que remover a los jueces que no pensaran como él y buscar jueces que estén en su misma línea de pensamiento", afirmó el camarista suspendido por el Consejo de la Magistratura.

Freiler, en declaraciones a radio Delta, juzgó que "lo que él (por Macri) quiere es disciplinar a los jueces y ha cumplido y está cumpliendo y demostrando que a todos los jueces que no fallan como él quiere, hay que removerlos".

Incluso reveló que la jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, se ofreció a tomarle juramento al senador Pais para que no se retrasara su participación en la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura pero "tampoco se le permitió hacerlo".

El camarista aseguró que "esta posición del presidente de la Corte nos dejó perplejos a todos, reteniendo de alguna manera al senador (Pais) para que no cumpla con su función de consejero" y advirtió que esa "maniobra" puede resultar "peligrosísima para una democracia y el Estado de Derecho".

"Yo creo que la posición de Lorenzetti tiene que ser investigada (en la Justicia) porque lo que ha hecho ayer es incompatible con un Estado democrático de Derecho y con la alta magistratura que ocupa como Presidente de la cabeza del Poder Judicial", añadió.

Consultado sobre si es un juez simpatizante del kirchnerismo, Freiler aseguró que sus fallos estuvieron "ni siempre a favor de ellos (por los kirchneristas) ni siempre en contra de las actuales funcionarios".

En ese sentido, aseveró que "no he estado siempre en contra del Presidente (Macri) y recordó que "cuando se sobreseyó al Presidente (Macri) en la causa de las escuchas ahí también estaba mi voto" y rememoró que "cuando hubo que fallar sosteniendo el procesamiento del ex vicepresidente (Amado) Boudou también estuvo mi voto".

"También recuerdo el caso de (el secretario kirchnerista de Transporte Ricardo) Jaime que fue uno de los primeros que hemos procesado", añadió y concluyó: "Ya he sido suspendido y no voy a poder actuar en causas en que muchos estaban interesados en que no actuara, como Hotesur y Los Sauces".