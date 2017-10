"Firmo que Corral sea candidato a gobernador y Roy a intendente"

El ganador de las elecciones a diputado nacional, Albor Cantard, admitió que le cierra la idea de que José Corral sea candidato a gobernador de Santa Fe y Roy López Molina a intendente. "Claro que lo firmo ya", dijo el diputado nacional electo.

"Corral es una gran referencia para la Gobernación de Santa Fe, aunque no es la única. El resultado de Cambiemos del domingo pasado es un prolegómeno para el recambio en la provincia", apuntó. En ese instante, le preguntaron si "firmaría" un acuerdo para que el intendente de la capital sea postulante a la Casa Gris y López Molina a la Municipalidad de Rosario. "Por supuesto que firmo", dijo Cantard.

"Inicié mi campaña con muy bajo índice de conocimiento, pero aproveché las Paso para hacerme conocer. Hice 35 mil kilómetros, aumentaron los niveles de conocimiento. Los brotes verdes empezaron también a notarse en el bolsillo y eso influyó para el voto a Cambiemos", agregó el dirigente del Grupo Universidad.

En esa línea de razonamiento, Cantard refirió que "Cambiemos sacó el 43 por ciento (de los votos) y es una alternativa de poder para 2019 en la provincia de Santa Fe. Si seguimos trabajando de forma colectiva, dejando de lado las individualidades, el triunfo estará cercano. Y pongo el ejemplo de Mario Barletta, quien ayudó a conformar Cambiemos y que estuvo al margen de las listas. Pero Barletta nos acompañó en todo momento".

Relación institucional

Respecto de la particularísima situación que se da en el gabinete provincial, con funcionarios que responden al radicalismo macrista y secretarios de la Municipalidad de Santa Fe vinculados al socialismo, el ex funcionario nacional sostuvo: "Lo que deben priorizar las gestiones son los dos años por delante y si tienen confianza tendrán que respaldarlos. Aunque el gobernador y Corral tienen el derecho de hacer cambios. Confío en que no haya enfrentamientos. Tanto José como Miguel son personas muy serias, lo que hubo fueron chisporroteos de campaña que se terminaron cuando se abrieron las urnas".

En ese momento, Cantard admitió que "Corral es una gran referencia para la Gobernación, aunque no es la única. El resultado de Cambiemos del domingo pasado es un prolegómeno para el recambio en la provincia. Todo puede ser. Es una idea posible, pero hay que dejar de lado el personalismo. Ahí está el futuro para que Cambiemos sea una opción de poder".

"Yo quisiera que todo el radicalismo santafesino esté en Cambiemos, sumar a gente del socialismo, porque tenemos ideas en común. Lo que también explica la caída del socialismo es la desviación discursiva. También queremos sumar a más sectores del peronismo, no le cerramos la puerta a nadie. Esa idea de ampliar los horizontes es lo que manifestó el gobernador Lifschitz, y me parece razonable", interpretó Niky Cantard.

A la hora de evaluar por qué la suerte les fue esquiva a socialistas y peronistas, dijo que el "relato que llevaron a los medios se dio de bruces con la realidad. El gobernador dijo que no se veía «ni una pala de la Nación», pero la gente observaba la Circunvalación, la ruta 34, el acueducto, los ferrocarriles".

"Dicen que Santa Fe está discriminada, pero el reclamo de la deuda es por los años anteriores a Cambiemos en el gobierno. Ahora, desde el primer día, se está pagando como corresponde. La gente palpó eso, lo vio. Siempre se mostró todo lo que hizo Nación en una provincia que fue fuertemente discriminada por el kirchnerismo", clausuró.

El futuro legislador formará parte del interbloque oficialista en la Cámara de Diputados, y no descartó que el nuevo Parlamento tenga que tratar varios proyectos reformistas que estudia el presidente de la Nación.