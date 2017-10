Finalizó la primera audiencia del jucio al exvicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone

amado1.jpg

El juicio oral a Amado Boudou por el caso Ciccone continuará el martes próximo por decisión del Tribunal Oral Federal 4, que concedió una prórroga a las defensas de dos acusados para exponer las llamadas "cuestiones preliminares", luego que el abogado del ex vicepresidente planteara la nulidad del debate, aspecto sobre el que se tendrán que expedir los jueces.El ex vicepresidente se sentó junto a su amigo y empresario José María Núñez Carmona, mientras que más atrás quedó el abogado y líder de la firma The Old Fund SA Alejandro Vandenbroele.Este último ahora es representado por la defensora oficial Paula Viviani, ya que ayer renunció su abogada, y esta mañana fracasó un pedido suyo de suspensión del juicio por este tema.Según la hipótesis de la causa, cuando la empresa Ciccone estaba en la quiebra, The Old Fund apareció para ofrecerles levantarla y quedarse con el 70 por ciento del paquete accionario mientras conseguía un beneficioso plan de pagos con la Afip y encaraba la impresión de billetes de moneda nacional.En su acusación, el fiscal Di Lello sostuvo que Boudou "desplegó su influencia" para facilitar las maniobras de "adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica" y su posterior "habilitación para contratar con el Estado Nacional", con la colaboración" del resto de los acusados.The Old Fund SA había debutado en los negocios vinculados al gobierno nacional cobrando 7 millones de pesos como intermediaria en la renegociación de la deuda que la provincia de Formosa, gobernada por el kirchnerista Guido Insfrán, había concretado con el Palacio de Hacienda que conducía Boudou.