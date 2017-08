Filmus dijo que algo malo del gobierno de Cristina es que "hubo exceso de cadenas nacionales"

La primera de la lista fue la ex presidenta. Y en ese caso, ambos coincidieron en destacarla como "una líder indiscutida", al tiempo que Filmus la señaló como quien "transformó, en buena medida, la Argentina para estar mejor". Posteriormente, al momento de señalar lo negativo de su figura, el ex ministro remarcó "el tema de las cadenas nacionales. Hubo un exceso. ¿La corrupción? La corrupción no tiene que ver con Cristina".





Luego, cuando debieron referirse a Vidal, el ex vicepresidente de Boca la calificó como "un invento", mientras que Filmus cuestionó el conflicto docente en el que se vio involucrada hasta hace algunas semanas.

Por último, respecto de la figura del presidente, Heller aseguró que "representa todo lo que yo no quisiera que suceda". Para Filmus, en tanto, si bien destacó que haya ampliado la asignación universal para los monotributistas, Macri merece una "tarjeta amarilla" porque "hay que advertirle que lo que está haciendo no está bien".