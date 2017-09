Felipe Pigna: "No hay nada más ridículo que la grieta, no la tenemos que aceptar"

Felipe Pigna es historiador, mediático, pero más que nada un apasionado. No lo puede evitar, le sale naturalmente, lo que ama y lo que odia. Por eso sus libros, las historias que cuenta, no pasan inadvertidas, despiertan apologías y rechazos, aunque esto último rara vez más allá de la academia. Ayer estuvo en Rosario para dar una clases magistral sobre su nuevo libro, "La vida por la patria", una biografía de Mariano Moreno, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Y por un rato fue un rock star.

El patio del antiguo edificio de Córdoba 2020 estaba repleto de estudiantes, jóvenes, intensos, que lo esperaban como solo se espera a una banda de rock en la previa de Lollapalooza, con esa agitación única que es una mezcla en dosis exactas de ese divino tesoro que es privativo de los de veintipico y veneración. En el estrado habló de los héroes del pasado de una Argentina épica de la que en la escuela apenas se enseña y lo hizo con entusiasmo, pero sobre todo con rigurosidad, ajustándose a los hechos.

Después, visitó La Capital, donde concedió una entrevista que se transmitió en vivo por Facebook Live. A continuación repasamos los principales conceptos que brindó en la nota:

Cómo era Moreno: "Mariano Moreno era un pibe picado de viruela, de mediana estatura, un tipo muy concentrado en la lectura pero también muy enamorado de su mujer, un amor muy pasional, un amor a segunda vista, porque él la conoce en un cuadro. Andando por Chuquisaca, cuando estaba estudiando, se enamora de una chica que aparece en un cuadro y pregunta si la chica existe y le dicen que sí, que se llama María Guadalupe Cuenca, la busca y surge un flechazo muy fuerte y es un amor tremendo que sobrevive a la muerte"

"Es un personaje muy importante de nuestra historia, uno de los padres fundadores, uno de los tipos que se ponen al frente de la Revolución porque (Cornelio) Saavedra era un personaje menor, que estaba ahí por su condición de militar y no tenía muchas luces políticas, Mariano era un tipo que se había preparado y es impresionante lo que hace en siete meses, que es toda su vida política"

Por qué la historia lo olvidó: "A Moreno les vas a tener cariño o no si sos buena o mala gente, si sos mala gente no le vas a tener cariño nunca, si sos egoista, si no te importa la educación pública, la salud pública, que los demás estén bien, que alguien defienda a los que no tienen defensa y ahí está la divisoria, ninguna grieta, entre buena gente y mala gente"





La grieta: "Yo creo que no hay nada más ridículo que la grieta, que no debemos aceptar de ninguna manera, encima se plantea como especificidad, perdón, Europa tuvo dos guerras mundiales, con 70 millones de muertos en total, qué somos tan originales nosotros... Ni hablar de la Guerra Civil Española, la guerra de secesión de los Estados Unidos, que no nos vendan ese buzón"

"Además, esa hermosa grieta tiene sus hermosas fisuras, por ejemplo el encuentro de (Juan Bautista) Alberdi y (Juan Manuel) de Rosas en Londres, Alberdi había escrito en un periódico Muera Rosas y Rosas había perseguido a Alberdi, y se encuentran en Londres cara a cara y son dos argentinos en el exilio, alejados de la mano de Dios, y Alberdi le habla a Rosas y le dice que considera tremendamente injusto el juicio en ausencia y que se ofrece como abogado a defenderlo y no por plata porque Rosas no tenía un mango, y Rosas le dice 'mi amigo no le conviene. Es hermoso ese diálogo"

"No creo que esos encuentros se puedan dar hoy, al menos no entre los dirigentes y no me interesa en lo más mínimo, pero nosotros sí, la gente que tiene que laburar todos los días podemos perfectamente tomar un café con una persona que no piensa como nosotros y nos va a enriquecer mucho seguramente"





La prensa hoy: "Yo leo cuatro o cinco diarios y leo la prensa extranjera porque de la de acá nada me termina de conformar, porque sabés que cada uno está operando para un sector, que responde a un sector, a un interés, y llega un punto que decís 'loco, me pongo a ver Netflix'. Me hinché las pelotas, dejenmé de operarme porque me siento un tarado, además, la baja calidad. Somos un país que hemos tenido grandes periodistas y lo que ves hoy en los medios me enoja, que te traten tan de pelotudo me enoja"

"Es la misma idea de que vos tenés la mente vacía y te la van a llenar ellos, sos un tarado todo el tiempo, yo te voy a decir como son las cosas, bueno, este famoso argentinismo de 'te explico'. No me expliqués nada, contame la noticia, no me expliqués. Hay una cosa que en su insanía las redes sociales permiten cierto contradiscurso y eso es algo positivo. Hay muchas agencias de noticias alternativas, a nivel mundial, muy serias, y eso te permite tener un contrapeso del aluvión de información de información de poder"

El relato: "Los historiadores no somos una cofradía, por lo menos yo no pertenezco a ninguna cofradía y trato, todo lo contrario, de contar todo lo que sé y me parece que tiene que ver con que uno es docente básicamente y si dos docente tenés la necesidad de que la gente termine sabiendo más que vos. En eso consiste la docencia, que no puede haber nada más lindo que un alumno te supere. El mal docente, creo yo, es el que se guarda, el que dice 'a ver si me compiten' y es una mierda eso"





El valor de la divulgación: "La cuestión de la divulgación, aunque a la academia le moleste, no sé por qué, es todo un rubro. Siempre decimos con un amigo historiador, que somos orgullosos divulgadores, y tiene que ver con esto de que está buena nueva del conocimiento, ¿por qué el conocimiento tiene que quedar reducido a pequeños círculos?"

La historia en la escuela: "Tengo fanáticos de cuarto y quinto grado, lo veo cuando voy a las escuelas, y me encanta, es genial, los chicos tienen esa frescura y la inteligencia de hacer la pregunta justa, hay una pregunta que me hacen, '¿de dónde lo sacaste?', que me la hacen y está buenísima, esto de pedir documento, de 'por qué te tengo que creer'"

"Así como la clase de matemática te enseña a hacer matemática, la clase de Historia te tiene que enseñar a hacer historia, no a repetir lo que otro escribió sino que vos puedas ejercer la búsqueda de documentos, la elaboración de una narración histórica. Historia es una materia que a veces se torna repetitiva y así como en Física o en Química te enseñan a hacer física o química, en la clase de historia te tendría que enseñar a hacer historia"