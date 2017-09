Fein repartió críticas al gobierno nacional y al kirchnerismo

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, dijo que con el candidato a diputado nacional justicialista Agustín Rossi no va "ni a la esquina" y acusó a su par de Santa Fe y líder de la UCR, José Corral, de "haberse ido a otra esquina, a la del presidente Mauricio Macri, tras ser elegido por el Frente Progresista (FPCyS)". Como nunca antes, Fein hizo un barrido periodístico sumamente crítico tanto del gobierno de Cambiemos como del kirchnerismo.

"¿Dónde están las obras que la Nación está haciendo en Rosario? No tienen ningún impacto 60 millones, sólo un barrio de cloacas. Nada de lo que esta ciudad no sólo necesita sino que merece fue aportado por la Nación. En ese sentido, la distribución inequitativa que tenía el gobierno anterior no fue modificada", aseveró la titular del Palacio de los Leones.

Cuando se la consultó por las declaraciones de Rossi, quien había propuesto la conformación de un amplio frente opositor para combatir al macrismo, la intendenta sorprendió: "Con él no voy ni a la esquina. Es una persona que tiene que explicar cosas que ocurrieron durante su gestión. Fue ministro de Defensa cuando en (la fábrica militar de) Fray Luis Beltrán desaparecieron armas y balas, no me lo voy a olvidar nunca. El mismo que dijo que el problema del narcotráfico era responsabilidad de Rosario y Santa Fe, negando que es una cuestión compleja a nivel federal".

Definición

"El pasado es pasado. Si me preguntan por el kirchnerismo, diría que fue; lo que hicieron por Rosario es negar la posibilidad de que la ciudad creciera. Negaron la realidad, nunca investigaron como correspondía los procesos del narcotráfico y no nos acompañaron para discutir las cuestiones de seguridad. (El kirchnerismo) ya fue", insistió la mandataria.

En ese ir y venir de preguntas y respuestas, la jefa del Palacio de los Leones también tuvo un pronunciamiento cuando se le preguntó si con el intendente de Santa Fe y jefe del radicalismo a nivel nacional sí iría a alguna esquina.

"Corral se fue a la esquina con otro (por Macri). No es la esquina que yo quiero ir. Corral ganó la Intendencia con el Frente Progresista y decidió pasarse a otro lado. Puede cambiar de esquina, otra vez, en cualquier momento", puntualizó Fein al programa En Profundidad, de Canal 4 Express.

Al hablar sobre las elecciones generales previstas para el 22 de octubre próximo, Fein consideró: "Mucho de lo que mejoramos en la gestión fue por (el candidato a edil y actual secretario general del municipio) Pablo Javkin. Me ayudó mucho y es un desafío acompañarlo para que vaya al Concejo y tener un Palacio Vasallo que defienda a la ciudad. Como (el postulante a diputado nacional) Luis Contigiani. Porque hay algunos aspirantes a ese cargo que parecen más delegados del gobierno central que candidatos santafesinos".

Un día antes, el gobernador Miguel Lifschitz había descartado de plano sumarse a la convocatoria hecha por Rossi de construir un frente político para oponerse al "modelo neoliberal y las política de hambre" que está implementando el presidente.

"Nada que ver", fue la tajante respuesta que dio el mandatario santafesino respecto de la posición del Frente Progresista ante la propuesta que, en sintonía con la carta abierta que días atrás publicó la ex presidenta Cristina Kirchner, busca conformar una coalición política amplia que le dispute al macrismo las elecciones de 2019 en la provincia.

Palos para todos

Una semana atrás Lifschitz se había expresado en duros términos respecto de las dos principales figuras que parecen liderar uno y otro lado de la denominada grieta en la actualmente que se reparten las pasiones políticas argentinas.

"Que se convienen entre sí, está claro. Cristina lo inventó a Macri y Macri la sostiene a Cristina. Es así", aseveró el referente socialista.

En esa línea, Lifschitz concluyó: "Habrá que ver si el proyecto del gobierno nacional le deja un saldo positivo a la Argentina. Lo anterior queda claro que, después de doce años, tuvo un saldo que no fue positivo, y en eso me parece que ya hubo un veredicto de la ciudadanía".