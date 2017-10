En diálogo con La Capital, la jefa comunal aseguró que con está estrategia el PRO "toma a la persona en su mayor necesidad y la usa" y disparó: "Esto significa que por un voto alguien es capaz de cualquiera cosa".

Fein aseguró que el PRO con estas maniobras se aprovecha de una "situación de vulnerabilidad", cuando el Estado local y provincial están trabajando para mejorar las condiciones de vida de los vecinos. "Hay un debate que quiero dar con Roy Lopez Molina, si ese es su proyecto de ciudad, que lo diga", enfatizó.

Sobre la denuncia que hizo en Twitter, en la que aseguró que el PRO hace campaña en los barrios con dádivas para los que menos tienen, dijo: "Es una fuerza política que en forma clientelar baja chapas y colchones para fortalecer que ese asentamiento siga creciendo, y para buscar un rédito electoral cercano".

Embed Mientras nosotros urbanizamos y abrimos calles, el #Pro entrega chapas y colchones en ese lugar que estamos mejorando #CordónAyacucho pic.twitter.com/GUT2PZV5sd — Mónica Fein (@MonicaFein) 3 de octubre de 2017

"No es la primera vez que pasa y no es la primera vez que los vemos", destacó Fein, y explicó: "No quiero hablar de algo que soy muy crítica como es construir procesos clientelares, repartir alimentos por un voto. Creo que eso es realmente indignante porque toma a la persona en su mayor necesidad y lo usa".

"El Cordón Ayacucho es un ejemplo de cómo el Estado local junto al provincial tratan de urbanizar un asentamiento y el PRO trata de fortalecerlo y ampliarlo -añadió-. Ese es mi planteo. El PRO repartiendo chapas y colchones no está ayudando a familias vulnerables. No está coordinando con una necesidad social. Está generando el aumento y el desarrollo de un asentamiento". Visiblemente molesta, Fein señaló que esta cuestión "no se reduce al reparto de chapas y colchones, sino a quién quiere mejorar la situación de los asentamientos irregulares y quién los quiere promover y fortalecer en la ciudad".

Consultada sobre si esa acción de repartir chapas y colchones atenta contra la política pública del municipio, contestó: "Esto significa que por un voto alguien es capaz de cualquiera cosa, como que la gente siga viviendo en un asentamiento o que se sigan fortaleciendo asentamientos, en lugar de venir al Estado local y discutir cuáles son las necesidades de las familias".

"Cuando uno ve que lo que están haciendo, repartir chapas y colchones, queda claro hacia dónde quieren que vaya la ciudad"

"Fuimos a hablar con la ministra (Carolina) Stanley (de Desarrollo Social de la Nación) a pedirle información sobre los planes que tenían sobre la ciudad, y nunca nos dieron información", reveló.

Fein no dudó en lanzar una dura crítica al PRO y a sus candidatos. "Cuando uno ve que lo que están haciendo, repartir chapas y colchones, queda claro hacia dónde quieren que vaya esta ciudad. Nosotros queremos que vaya hacia la dignidad del trabajo y hacia la urbanización de los asentamientos, como estamos haciendo en todos", indicó.

"Tengo que pensar que van en sentido contrario del objetivo por el que estamos trabajando, y que tiene una connotación electoral que tendrá consecuencia en la ciudad", añadió.