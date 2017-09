Fein dijo que con Agustín Rossi no iría "ni a la esquina después de lo que pasó en su gestión"

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, dijo que con Agustín Rossi "no va a ni a la esquina" y acusó a José Corral de "haberse ido a otra esquina, a la de Mauricio Macri, tras ser elegido por el Frente Progresista".





La intendenta se refirió a las declaraciones de Agustín Rossi, quien propuso la conformación de un amplio frente opositor para combatir al macrismo. Al respecto, la intendenta contestó: "Con Rossi no voy ni a la esquina, es una persona que tiene que explicar cosas que pasaron en su gestión. El fue ministro (de Defensa) cuando en Fray Luis Beltrán desaparecieron armas y balas, yo no me lo voy a olvidar nunca. Fue el que definió que el problema del narcotráfico era un problema de Rosario y Santa Fe, negando que es una cuestión compleja federal. Demostró que lo único que le importa es dónde va a quedar él, no le importa ni Rosario ni Santa Fe".

"El pasado es pasado, si me preguntan por el kirchnerismo diría que fue, lo que hicieron por Rosario fue negar la posibilidad que Rosario creciera, negaron la realidad, nunca investigaron como correspondía los procesos del narcotráfico y no nos acompañaron para discutir las cuestiones de seguridad. (El kirchnerismo) fue", señaló la intendenta.





Consultada por el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, dijo que el radical "eligió otro camino, se fue con otro (por Mauricio Macri), eligió otra esquina y hay que respetarlo. Pero no es la esquina que yo quiero ir. Corral ganó con el Frente Progresista y decidió pasarse a otro lado. Puede cambiar de esquina, otra vez, en cualquier momento".