Fein admitió que le "duele el silencio de los dirigentes locales" ante las críticas de Carrió

La arremetida de la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, contra los dirigentes del socialismo sigue provocando réplicas. Al contrataque que ensayó el exgobernador de Santa Fe Anotonio Bonfatti, hoy se sumó la intendenta Mónica Fein, acusó a la legisladora del ARI de hacer acusaciones mentirosas y de replicar en Rosario un estilo de confrontación "porteño".

Carrió desembarcó en Rosario el viernes pasado para darle su apoyo a lod dirigentes del PRO que competirán en las elecciones provinciales y aprovechó la visita a la ciudad para echarle leña al fuego a la vieja disputa que mantiene con Bonfatti, a la que está vez sumó a Fein, a quien no sólo decalificó sino que además acusó de victimizarse para conseguir fondos nacionales.





Leer más: Un fuerte cruce entre Lilita Carrió y Bonfatti enciende la campaña electoral

Leer más: Carrió admitió que ganar en Santa Fe sería el premio mayor de su carrera política





"La victimización del municipio de Rosario debe terminar. Caminé cada villa de la ciudad durante 23 años. Yo vi crecer el casino al lado de la villa y nunca vi viviendas en años", disparó la dirigente macrista, y aseguró, en relación a los reclamos que hace la intendenta de fondos para Rosario, que Fein "no puede tapar su incompetencia acusando al gobierno nacional".

Hoy Fein le respondió, sin estridencias pero contundentemente. "Solo vino a la ciudad a hacer campaña", disparó la titular de Ejecutivo municipal, y dejó flotando la idea de que Carrió lo único que quería con sus declaraciones era buscar rédito electoral y aclaró que no le iba responder porque el agravio no es su estilo de su forma de hacer política.





Embed #BonfattiVaAlFrente con datos certeros que demuestran que Carrio miente porque sabe que el Pro pierde en Santa Fe. — Seccional 2ª Ros (@LaSegundaPs) 17 de julio de 2017



"No es mi metodología, no creo que sea bueno para la política ni para resolver los problemas de la gente", aseguró Fein, en un esfuerzo por diferenciarse de Carrió. No obstante, disparó un tiro por elevación contra los dirigentes locales del PRO.

"Me duele que dirigentes locales se hagan los distraídos y que avalen, o por los menos callen, ante las descalificaciones", dijo.





Embed Esto decía @elisacarrio de Bonfatti hace 3 años, cuando quería que el FP se sume a Cambiemos. Ahora nos descalifica porq defendemos a Sta Fe pic.twitter.com/2leT6IWGII — Ruben Galassi (@rubengalassi) 14 de julio de 2017





Finalmente, destacó la ligereza con que Carrió y otros dirigentes porteños bajan a las provincias y lanzan críticas que buscan el impacto pero que no pueden contrastar con la realidad. "Es una actitud muy porteña", ironizó Fein, y añadió: "Vienen de Buenos Aires a descalificar y a hacer denuncias que no son verdaderas. Si tienen algo concreto, tienen que ir a la Justicia".