Familiares de víctimas le salieronal cruce

Mónica Bottega, madre de una de las víctimas mortales de la tragedia de Once, le respondió a la ex presidenta al recordarle que "hay una causa judicial donde sus funcionarios están condenados, y esto es porque son responsables", y agregó: "Ellos sabían que iba a haber muertes y no hicieron nada".