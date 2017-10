Ex espía dijo que se infiltró en una red "pro iraní"

Ramón Alan Héctor Bogado aseguró ayer en la Justicia que trabajó como agente inorgánico de la ex Secretaría de Inteligencia y que se infiltró en una "red" pro iraní en los gobiernos kirchneristas, y sostuvo que el Memorándum firmado con Irán por el atentado a la Amia tenía como trasfondo un presunto "acuerdo de colaboración nuclear".

Así lo aseguraron fuentes judiciales que participaron en la declaración indagatoria que Bogado prestó ante el juez Claudio Bonadio por la causa sobre encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la sede de la Amia.

Otro de los dos citados a indagatoria ayer, Jorge Alejandro Khalil, ex secretario de la mezquita del barrio de Flores, se negó a declarar. Por su parte, Fernando Esteche, ex jefe de la agrupación Quebracho, compareció también en declaración indagatoria, negó haber actuado para encubrir a nadie, y aseguró que "no compartía la política exterior del anterior gobierno", según fuentes judiciales.