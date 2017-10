Esteban Bullrich dijo que "si Perón viviera seguramente votaría la lista de Cambiemos"

El ex ministro de Educación y primer candidato a senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, aseguró que Perón votaría al macrismo si estuviera vivo, en una respuesta directa a Cristina Fernández, quien ayer dijo que Perón y Evita votarían a su espacio político.

"Creo que el Perón del 73, ese que que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no dividirlos", dijo Bullrich en diálogo con Luis Novaresio en el canal A24.

bullrich





El ex ministro de Educación, primero en la lista de candidatos al Senado por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, dijo que "el [Perón] del 46, que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en la Argentina, no votaría a aquellos que dejaron uno de cada tres argentinos en la pobreza", en referencia a los gobiernos kirchneristas.

Leer más: "La única lealtad de Macri es con los grupos económicos concentrados"

"Perón diría que «cambiemos». Si [Perón] viviera todavía en su casa cerca de la quinta de Olivos seguramente votaría la lista de Cambiemos", agregó. Ayer, en un multitudinario acto en la cancha de Racing, la ex mandataria y candidata a senadora Cristina Fernández dijo: "Yo les pregunto, si Perón y Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina, Perón a Taiana, y los dos juntos a Unidad Ciudadana".