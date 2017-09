Esteban Bullrich dijo que lo agredió "una minoría que va por el camino equivocado"

bullrich.jpg

El candidato a senador nacional por Cambiemos en Buenos Aires, Esteban Bullrich, afirmó hoy que quienes ayer lo agredieron durante una recorrida que realizaba en una escuela de la Isla Maciel, en el partido bonaerense de Avellaneda, "son una minoría que va por el camino equivocado"."La enorme mayoría de los bonaerenses y los argentinos queremos vivir en otro país donde los funcionarios que se preocupan por la educación podamos recorrer una escuela", aseguró el candidato del oficialismo y ex ministro de Educación de la Nación.En declaraciones a radio Mitre, Bullrich se refirió así al ataque provocado por un grupo de personas que arrojaron huevos, harina y piedras a los autos en el que se trasladaba a la salida de la Escuela Nº 6 en la Isla Maciel, durante una recorrida de campaña junto a la consejera escolar Gabriela Pérez y al candidato a concejal por Cambiemos, Sebastián Vinagre."Nada justifica que cuatro personas y dos motos agredan a una consejera escolar, le tiraran harina y huevos, persiguieran con las motos el auto de nuestro candidato y le tiraran piedras y rompieran el parabrisas", relató el candidato bonaerense de Cambiemos tras lamentar "mucho" los hechos y asegurar que "la enorme mayoría quiere otro tipo de discusión política".También le respondió al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien lo acusó de "apropiarse de obras que hace el municipio" y subrayó que "él sabe que las escuelas son provinciales" y que su visita de ayer se enmarcó dentro de las recorridas de campaña que realiza en la provincia de Buenos Aires.Consultado acerca del debate televisivo donde participarán los principales candidatos a senadores bonaerenses, Bullrich contó que ya firmaron el compromiso de hacerlo junto con Sergio Massa (1País) y Florencio Randazzo (Cumplir) por la señal de cable TN y que aún falta que lo firme el equipo de Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana).Sobre la toma de los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires, donde Bullrich también fue ministro de Educación, sostuvo que "se utiliza el camino equivocado con argumentos cerrados"."Necesitamos una reforma muy profunda que es la que se está llevando adelante pero no se justifica el cierre de una escuela", dijo el candidato a senador Bullrich, tras opinar que el levantamiento de la medida que los estudiantes comenzaron desde ayer "muestra que no había argumentos sino la búsqueda de la protesta por la protesta en sí".