Esteban Bullrich contó que "en un timbreo, a veces te llenan la cara de dedos"

"Cambiemos y el PRO siempre ha debatido. Es un tema que siempre ayuda. Seguramente va a quedar para después de las Paso", expresó el funcionario respecto de un hipotético debate con Cristina Fernández.





En una entrevista con "Animales Sueltos", Bullrich se refirió al cambio de perfil de la expresidenta en la presente campaña y aseguró: "Vos no podés creer que vas a convencer a la gente cambiando a último momento".





"Hay mucha gente que no confía en los políticos, nosotros seguimos haciendo lo mismo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, que salíamos a caminar y a timbrear", dijo el exfuncionario macrista. Y en este marco, contó: "Salimos a escuchar y poner la cara, para que a veces te la llenen de dedos. El fin de semana en Junín me agarró una persona y me dijo que que no consiguió laburo y está desempleado. «Me hiciste el asfalto pero para qué me sirve si no voy a poder ir a laburar».