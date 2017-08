Roy López Molina se adueñó de todos los flashes la noche del domingo pasado. Fue la indiscutida figura central en el escenario político rosarino. Contra todos los pronósticos y las encuestas previas, el actual diputado provincial se impuso con llamativa amplitud en la contundente victoria de Cambiemos en la ciudad, y además se transformó en el candidato a concejal más votado nominalmente por los rosarinos. Un gesto que lo enorgullece, lo llena de responsabilidades, y que según su mirada representa un punto de quiebre en el rumbo de la política local. "Entendemos que hay un cambio que se está generando a nivel nacional y que empieza a llegar a Rosario. Eso quedó claramente ratificado en las Paso. Esto es un primer indicio, muy firme, que plantea con determinación una variación de dirección política. No tenemos dudas de que este es un momento único para subir a Rosario al cambio", se encargó de remarcar López Molina.

"Creo que de a poco se van reflejando las ganas de cambiar que tenemos los rosarinos", señaló Roy, a manera de análisis primario, ya con su ritmo cardíaco habitual, luego de una jornada frenética que derivó en festejos, abrazos, y decenas de llamados y felicitaciones de las personalidades más destacadas de la política local y nacional, entre ellos el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Para este referente macrista en la ciudad, los resultados finales (consiguió más 81 mil votos) no lo sorprendieron. "La verdad es que para nosotros no fue sorpresa porque trabajamos mucho para esto. Además, en las recorridas por los barrios permanentemente encontramos rosarinos que muestran que no se entregan, que no bajan sus banderas, y fundamentalmente que no se conforman con lo que conseguimos como ciudad", precisó con entusiasmo.

"En Rosario tenemos problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo. Y esos problemas continúan allí porque nadie tomó con firmeza la decisión de resolverlos. Por eso siento que es una buena oportunidad para empezar a patear el tablero, luego de 28 años de socialismo, y resolverlos desde el aporte que se puede generar desde el Concejo", le amplió López Molina a este diario.

Asimismo, esta figura de Cambiemos advirtió que "es necesario pensar con profundidad qué ciudad queremos para los próximos 30 años. Ese debe ser nuestro desafío".

En otro orden, apuntó que el proceso de campaña cumplió un rol importante y tuvo influencia en las primarias. "Nosotros confiábamos que ese tiempo, que fuimos barrio por barrio, nos iba a permitir que la gente conozca de cerca los perfiles, las propuestas y las ideas de cada uno. Y creo que pudimos transmitir con claridad nuestro mensaje. Por lo que compartimos en cada recorrida, y por la manera en que votaron les quiero hacer llegar un gran agradecimiento a todos los rosarinos que confiaron en nosotros. Vamos a honrar esto con mucha responsabilidad", comentó.

Sobre los análisis que indican una nacionalización de las elecciones, Roy fue tajante. "Eso significa pensar que la decisión de la gente está condicionada por estas cuestiones. Hay que tener una visión más confiada y optimista de los votantes rosarinos. Lo que nosotros notamos en esta elección es que se advierte unas ganas de cambiar enormes", enfatizó.

Y agregó: "También hay ganas de que ese halo llegue a cada rincón de la ciudad porque todavía hay muchas necesidades y contrastes en Rosario".

"Creo que en esta votación hay un reconocimiento a un gobierno que aún en los peores momentos, no mintió, no robó, y cumple su palabra y termina las obras. Queremos seguir construyendo el país de esa manera", sostuvo.

Carrera por la intendencia

En relación a la carrera que comienza a desplegarse por la posibilidad de llegar al cargo de intendente de la ciudad, y de la disputa interna con Anita Martínez dentro de Cambiemos, López Molina prefirió bajar las expectativas generadas y extender un marco de moderación de cara a lo que puede venir. "En este momento no está en mi cabeza, ni en mi corazón, esa chance. Ningún integrante de nuestro equipo tiene que perder el tiempo pensando en lo que va a pasar dentro de dos años cuando Rosario tiene demasiados inconvenientes hoy. Por eso, el Concejo Municipal es el lugar adecuado para delinear y construir la ciudad que pretendemos, una Rosario más segura e inclusiva", subrayó Roy.

Joven apasionado de la política, abogado, escribano y también arquero

López Molina siempre fue un apasionado de la política, desde chico. A los quince años les decía a sus familiares y a sus amigos que "quería ser presidente". Hubo un designio vocacional, determinante. Hoy esa inquietud progresó, encontró cauce y un partido político que catapultó esas ambiciones naturales. Además, en las elecciones del domingo, los rosarinos reconocieron ese impulso y lo convirtieron en el candidato individual más votado en las Paso.

Roy tiene 32 años y es un orgulloso padre de Sol María, una beba de 5 meses que le ilumina los ojos. Durante su juventud intentó una carrera de marino mercante pero las políticas menemistas de ese momento lo obligaron a cambiar de sendero. Ese tempranero revés lo llevó a sinceros replanteos, y en ese marco surgió su necesidad de ayudar a los otros a través de la política.

De pequeño, se transformó en hincha de Boca, y también en arquero, por una foto del Mono Navarro Montoya en la tapa del diario La Razón de aquel momento, que vio cuando caminaba con su mamá Mirtha por la peatonal.

Hizo la primaria y la secundaria en el colegio Sagrado Corazón. Colaboró como voluntario en la iglesia del barrio, y ayudó con clases de apoyo a grupos carenciados de sectores humildes. Siempre mostró conciencia y compromiso social.

Se recibió de abogado a los 24 años. Es también escribano, amante de la lectura y el fútbol. Casado con María Julia Bonifacio (titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor). Fue concejal del PRO entre 2011 y 2015. Estuvo identificado desde el principio con el partido que fundó Mauricio Macri. Hoy es diputado provincial y tomó la decisión de volver a la batalla doméstica. Conoce la mecánica del Palacio Vasallo desde adentro y hoy, tras este triunfo electoral contundente, tiene muchas chances de proyectar su figura como uno de los grandes candidatos a ganar la intendencia rosarina en el próximo ciclo.