"Estamos unidos para defender a los santafesinos del neoliberalismo"

La foto de ayer en la sede provincial de PJ de la calle Crespo en la ciudad de Santa Fe es una réplica de la ya ensayada en el Monumento a la Bandera en Rosario. La estrategia del PJ pasa por mostrarse juntos y ensayar eventos y gestos que hagan creíble esa suerte de ansia de unidad repentina que el modesto triunfo, pero triunfo al fin, despertó en los tres animadores de las internas del peronismo.

Con la idea de legitimarse mutua y recíprocamente, Agustín Rossi hablando encantando de Alejandra Rodenas y ésta ponderando a Pablo Di Bert, y todos (junto al presidente del PJ, quien no le aceptaron la renuncia, Ricardo Olivera; al Tigre Cavallero, que sigue siendo la pata socialista, y a lo más variado del universo peronista que incluye legisladores con pensamientos opuestos, o los más nuevos como el candidato a concejal de Santa Fe, el cumbiero Marcos Kaniche Castelló) posando para la foto de familia a sonrisa batiente como si de un acto fraternal se tratara.

Rossi anda con Rodenas tan adosada como Lifschitz con Contigiani o José Corral con su candidato a concejal capitalino (se bromea en Santa Fe con que si alguien no conoce al intendente radical es quien está siempre al lado de Carlos Pereyra). Pero en el caso de los peronistas es porque ambos integrarán la misma lista y en el acto de ayer de relanzamiento en la sede partidaria afirmaron que dejaron las diferencias en las Paso y ahora todos son peronistas que saldrán a ampliar el caudal de votos obtenidos para ganar el 22 de octubre las generales.

Ello importa que las categorías internas que han enfrentado a Rossi con los senadores que prohijaron una competencia en Rodenas para evitarle o entorpecerle un triunfo o la ausencia (ayer se notó más que nunca) del senador nacional Omar Perotti, que siguen existiendo han sido por ahora colgadas en un placard.

Rossi no habla de kirchnerismo ni Rodenas critica al anterior régimen que lideró el PJ en el país. Di Bert la tiene más fácil. No necesita definirse. O en todo caso se sumó a la ola de la estrategia: criticar al gobierno de Mauricio Macri, afirmando la idea de que el peronismo es la única opción eficaz frente a quienes no quieren fortalecer a la administración central, otorgándole un mayor número de diputados en el Congreso.

Todo esto se evidenció ayer en Santa Fe en el acto de relanzamiento de la campaña. Rossi criticó la marcha de la economía del país y los despidos que se está produciendo en la provincia por la decisión del gobierno de Cambiemos de abrir las importaciones de productos.

Negocios sin beneficios

"Si Macri cuando era empresario privado hubiera hecho los negocios que hace como presidente se hubiera fundido. Les da todo a los otros y no consigue ningún beneficio para nosotros. Una política económica que afecta en demasía al pueblo santafesino y nosotros estamos unidos para defender a los santafesinos. Por eso queremos ir al Congreso, para defender a los santafesinos de esta política económica neoliberal cuyos efectos tan perjudiciales se están viendo a diario", dijo Rossi.

A su turno, Rodenas se mostró confiada: "No creo que se vaya ningún voto porque nos vamos a ocupar en esta segunda etapa de clarificar lo que sea necesario. También hemos sido objeto de operaciones políticas para confundir a la gente, para confundir el sentido de las Paso y para confundir qué es el peronismo, en definitiva. Además otra cosa: tuvimos un congreso partidario que sentó las bases. Durante mucho tiempo nos han dicho que no somos democráticos que no nos escuchamos entre nosotros. Le dimos un ejemplo a la ciudadanía. Fuimos a las Paso, tuvimos las dificultades que tiene cualquier Paso con tensiones propias de cualquier interna. Pero ahora le estamos diciendo a la ciudadanía, esto somos, esto queremos y a esto nos oponemos. Entonces, si coinciden con esos objetivos es a nosotros a quienes tienen que votar".