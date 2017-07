"Estamos programando invertir más de 70 mil millones de pesos en Santa Fe"

El presidente Mauricio Macri y el gobernador Miguel Lifschitz se reunieron brevemente a solas para referirse a obras que necesita el aeropuerto de Rosario y la necesidad de encontrar una solución en torno a la deuda que el gobierno nacional mantiene con Santa Fe. Mientras Lifschitz destacó haber percibido "predisposición a encontrar una salida", el mandatario nacional sostuvo que la Nación planea invertir "más de 70 mil millones de pesos" en Santa Fe, que es la provincia "que más inversión recibe", subrayó.

"Lo hablé recién con el gobernador, vamos a hacer una propuesta que tiene que incluir los más de 70 mil millones de pesos que estamos programando invertir en estos cuatro años en la provincia de Santa Fe, que es la que más inversión recibe", puntualizó Macri, quien encabezó un acto con los candidatos de Cambiemos en el club Unión y previamente se entrevistó con el gobernador Lifschitz en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe.

El presidente indicó que el mandatario provincial le "pidió una ayuda para arreglar el aeropuerto de Rosario, porque está explotado de la cantidad de aviones que llegan".

"Mi compromiso es claro: voy a gobernar con todos los gobernadores e intendentes, sean del partido que sean, porque mi compromiso es con los santafesinos y con todos los argentinos", subrayó.

Mientras tanto, Lifschitz calificó a la reunión como "breve pero provechosa", en la que le insistió "la necesidad de encontrar una salida negociada, una respuesta" por el tema de la deuda con la provincia. "Si bien no me aseguró nada, me dio la sensación de que hay una predisposición a encontrar una salida", dijo.

Ratificó que hubo un pedido de ayuda económica para realizar obras en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, "porque está creciendo de manera acelerada en cantidad de vuelos y pasajeros. Necesitamos hacer obras muy importantes de acá a fin de año, más de las que teníamos previstas".

"Hay que hacer ampliaciones de la plataforma, tenemos que licitar la nueva terminal internacional, estamos hablando de 1.000 o 1.200 millones de pesos", resaltó, además de señalar que "los otros aeropuertos del país tienen apoyo nacional y el nuestro, que es de la provincia y no de Aeropuertos 2000, también necesita un apoyo de la Nación".

Luego de reunirse con Lifschitz, el presidente Macri aseguró que Santa Fe "es una de las provincias que más empuja, el principal polo exportador que tiene la Argentina. Es una de las pocas que no cayó el año pasado sino que también creció".

"Sé que Santa Fe va a generar mucho más trabajo", aventuró el jefe del Estado, y consideró que "incluso se va a producir mucho más en Santa Fe: este es un gran polo exportador y por eso este es el polo que primero arrancó en esta revolución productiva".