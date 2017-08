"Es lamentable que haya precandidatos que no votan", le disparó Stolbizer a Cristina

La segunda precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por el frente 1País, Margarita Stolbizer , consideró hoy "lamentable" que haya postulantes que "no puedan votar y se presenten en otros distritos", en alusión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien compite por acceder a una banca en el Senado desde Unión Ciudadana también por Buenos Aires y tiene domicilio en Santa Cruz, donde no se presentó a emitir el voto.