Es de Alcorta el perro que olfateó el cuerpo hallado en el río Chubut

El binomio conformado por un especialista de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Armstrong y un perro perteneciente al cuerpo de bomberos de Alcorta fue el que permitió el hallazgo del cadáver en el río Chubut, en el marco de la búsqueda del joven desparecido Santiago Maldonado. Los rescatistas integraban un grupo convocado por la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Dentro de los ocho binomios que viajaron a Chubut hay tres (de los cuatro operativos actualmente en la provincia para búsqueda de restos humanos) que son de Santa Fe. Estos agruparon a canes y entrenadores provenientes de otras provincias a través del Comando Unico Operativo (CUO), que es el sistema diseñado en el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina para instrumentar la participación efectiva de las federaciones provinciales de Bomberos Voluntarios en circunstancias de alerta máxima o desastres.

El vicedirector 1º del CUO y jefe provincial de Operaciones de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, Guillermo Brignone, en diálogo con La Capital, indicó que "la Brigada Canina de Búsqueda y Rescate de Bomberos Voluntarios K9 de la provincia de Santa Fe tiene 50 binomios divididos en cuatro niveles".

Los que están operativos son 18, diferenciados según los distintos sistemas de rastreo: grandes ambientes, ambientes específicos, por venteo o por rastro. Esto significa que hay animales entrenados para buscar rastros en el viento, en un cono de viento, en prendas o elementos específicos. También se segmentan en los preparados para encontrar restos humanos o personas vivas.

El grupo de rescatistas fue convocado por la referida Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a través del cuerpo de Cinotecnia (unidad de búsqueda de personas con canes). "Desde Cinotecnia, pidieron que enviemos los que llamamos RH, que son los especialistas en búsquedas de restos humanos", indicó Brignone.

Dos de los tres perros santafesinos son de la brigada canina de Alcorta, guiados por un rescatista de la misma localidad y otro de Armstrong. Mientras que el binomio restante es de Villa Mugueta. Sergio Cirusich trabajó con "Lara"; Jorge De Grande con "Chester" y Lina Eroles con "Bayron".

Según indicó Brignone, quien mantuvo comunicación regular con los rescatistas, "el rastrillaje comenzó a unas dos horas río arriba del lugar donde se halló el cuerpo. Bomberos y perros buscaban en ambas márgenes del río y el binomio de De Grande-"Chester" se subió a uno de los botes, y fue este perro el que determinó el rastro y el lugar donde se sumergió luego un buzo a examinar y encontró el cuerpo debajo de una maraña de ramas".

"Por la noche, una vez que regresaron del rastrillaje, Cirusich se comunicó conmigo y expresó su conformidad por el buen desempeño de los canes. El perro que encontró el cuerpo es uno de los nuestros, de la localidad de Alcorta", aseguró Brignone.

Por su parte el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, consideró "importante destacar el profesionalismo y la forma de trabajo que tuvieron los equipos santafesinos, que demuestran la capacitación continua y el esfuerzo de las distintas brigadas y asociaciones".

Entrenamiento

Brignone se refirió al entrenamiento de estos perros, que comienza a los tres meses de vida y demanda unos tres años, en cinco etapas. "En Santa Fe son cinco entrenamientos que se realizan en distintas locaciones durante un año. Actualmente hay 50 binomios trabajando en cuatro niveles de aprendizaje y hay 18 binomios operativos".

"Hace seis meses, vinieron desde la unidad de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, para registrar nuestros perros", indicó Brignone, quien puntualizó que "La unidad de Cinotecnia a nivel nacional no tiene perros entrenados en el nivel RH ya que su entrenamiento no está reglamentado porque, en teoría, deberían usarse restos cadavéricos, lo que va contra la ley. Sin embargo los bomberos santafesinos idearon un método de búsqueda utilizando placentas humanas, que son los únicos restos humanos que se descartan y que sirven a nuestra finalidad de entrenamiento. Por eso no es la primera vez que nos convocan para la búsqueda de personas", explicó el jefe de operaciones de los bomberos santafesinos.