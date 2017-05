Empleo, seguridad, economía y reforma de la Constitución, temas del discurso de Lifschitz

Al gobernador Miguel Lifschitz le tomó una hora y cinco minutos repasar los hitos más relevantes de sus primeros 505 días de gestión. Lo hizo hoy en la apertura de sesiones de la legislatura provincial, ante la mirada vigilante de propios y extraños. Los puntos más importantes de su discurso fueron los siguientes:

Relación con Macri": "Con el gobierno nacional tenemos diferencias políticas y de diagnóstico, pero en honor a la verdad siempre encontramos puertas abiertas, aunque no siempre las respuestas que esperábamos. Sí ha habido predisposición para encontrar soluciones"

El futuro de Sancor: "A Sancor la quebraron todos los gobiernos donde no hubo una política nacional para la lechería. El problema no es Sancor, sino si queremos garantizar la seguridad alimentaria de los argentinos. El gobierno de Santa Fe estará siempre con Sancor, en las buenas y en las malas, cuenten con eso".

Embed Hace 164 años un día como hoy se sancionaba en Santa Fe la Constitución Nacional. Día histórico!#OrgulloSantafesino pic.twitter.com/tHH8nTRJj0 — Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 1 de mayo de 2017



Lucha contra el delito: "Al inicio de mi gestión (la inseguridad) era la mayor preocupación, la más aguda. El más difícil para abordar. Hoy siento que avanzamos, no porque la situación esté resuelta, no porque no siga habiendo casos resonantes como el que pasó en mi ciudad -por el taxista asesinado anoche- sino porque creo que hemos encontrado una senda"

Política santafesina: "En un país donde se profundizan las grietas políticas, en Santa Fe abrimos escenarios de diálogo, de tolerancia. Tendemos puentes entre las organizaciones, respetando el pluralismo"

Las cuentas provinciales: "Santa Fe es la provincia con menor nivel de endeudamiento. El total de la deuda que la provincia debe abonar en los próximos 20 años representa menos de un mes de recursos provinciales"

Paritarias estatales: "La decisión de nuestro gobierno de mantener la mesa de negociación y el diálogo, una oferta que mejore el nivel de los salarios y una cláusula gatillo expresa una decisión que no quiere hacerle pagar a los trabajadores públicos el costo de la inflación"

Creación de empleo: "Nos hemos planteado que este año, 2017, tiene que ser el año del trabajo en Santa Fe. Creemos que estamos en condiciones de apostar a que este sea un año récord en la generación de empleo"

Reforma constitucional: "Son los grandes temas de la política. Yo sé que hay muchos temas, pero podemos optar por dejar una huella para el futuro o pasar por la historia sin pena ni gloria"