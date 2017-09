"El socialismo firmó el acta de defunción del Frente"

El primer candidato a diputado nacional por Santa Fe de Cambiemos, Albor Niky Cantard, aseguró ayer que "el socialismo firmó la partida de defunción del Frente Progresista (FPCyS)" al propiciar, en su momento, la unificación del calendario electoral 2017. Una decisión que, según fundamentó a La Capital el radical, tornó a la coalición provincial en víctima de un plebiscito político entre dos modelos: el que conduce el presidente Mauricio Macri y el que lidera la ex mandataria Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana).

Cantard se sumó, de ese modo, a la polémica detonada el lunes pasado por el jefe de la UCR nacional, José Corral, quien al evaluar las recientes elecciones primarias había afirmado a este diario que "el socialismo no comprendió que la gente reclamaba una renovación", y a la inmediata réplica del gobernador Miguel Lifschitz (acusó al también intendente de Santa Fe de buscar "atajos al poder") y otros referentes frentistas.

En plena recorrida de campaña por Montes de Oca para las generales del 22 de octubre próximo, Cantard cruzó al jefe de la Casa Gris, que sostuvo: "Corral, cuando nos necesitó para retener la Intendencia, fue un gran defensor del Frente Progresista".

"Lifschitz se equivoca porque no valora la importancia del radicalismo en el FPCyS, como tampoco el resultado de las Paso ni lo que, según estimo, ocurrirá en octubre. Queda claro cuál es el balance para el socialismo por no contar con la UCR en esa coalición", advirtió el ex secretario de Políticas Universitarias nacional.

El dirigente también recordó que "el electorado radical optó por Cambiemos en 2015 (comicios presidenciales) y, desde entonces, con el socialismo existió una visión diferente del contexto nacional".

Aludió, de ese modo, al proceso que llevó a la UCR a conformar el frente electoral con el PRO y la Coalición Cívica (CC) que fundó Elisa Carrió. Y añadió: "Ellos (por los socialistas) promovieron la abstención y para nosotros fue clave el cambio".

Luego, el postulante minimizó la arremetida del diputado provincial Rubén Galassi (Frente Progresista), quien sostuvo que "las explicaciones las tienen que dar los que abandonan el barco a mitad del río", por los radicales que jugaron electoralmente con el PRO.

"No fue así. En su momento planteamos que las Paso y las generales tenían que ser separadas para mantener los respaldos en distintas ciudades y localidades y dejar la cuestión nacional para una segunda oportunidad. Todos sabíamos que existían visiones diferentes (entre socialistas y radicales afines al macrismo)", recordó Cantard.

Fue entonces cuando el candidato enfatizó: "El socialismo firmó la partida de defunción del Frente Progresista. En la UCR, y especialmente Corral, siempre sostuvimos que había que ir a comicios separados. La unificación electoral fue una decisión política que terminó tensando la cuerda con la cuestión nacional".

Cantard también coincidió con la lectura posterior a las primarias trazada por el titular del radicalismo. "El gran error del socialismo es no tener autocrítica y responsabilizar a terceros. Sacaron (a diputado) poco más del 10 por ciento de los votos y la culpa es de la grieta y no de sus propios errores", reprochó.

En esa línea, sentenció: "¡Qué tendrá que ver la grieta con el tercer lugar que el Frente Progresista obtuvo en la elección a concejal de Rosario, después de casi 30 años de gobierno socialista!".

Frigerio desembarca en Santa Fe

El ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, desembarcará hoy en la ciudad de Santa Fe. A las 9.30, el funcionario tiene previsto inaugurar un jardín municipal del barrio Padre Atilio Rosso, tras lo cual compartiría otra actividad junto a los candidatos de Cambiemos. En ese sentido, el gobernador Miguel Lifschitz adelantó ayer que aprovechará la visita de Figerio para hablar acerca de "algunas demandas muy importantes para los santafesinos", entre ellas la polémica no inclusión en el presupuesto 2018 de partidas para que la Nación comience a saldar la millonaria deuda histórica con la provincia.