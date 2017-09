El show de las placas de Crónica durante la nota de Cristina con Chiche Gelblung

El canal de televisión Crónica TV contó hoy con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta y candidata a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana fue entrevistada por el periodista Samuel "Chiche" Gelblung. Y la emisora hizo gala de sus icónicas placas rojas.

A lo largo de la entrevista, aparecieron en pantalla placas con frases como "Me gusta el puré de calabaza", "Me pinto las uñas sola" y "Me doy cuenta cuando una rosa es de verdad o de mentira".

"Cristina está vestida de rojo, los colores de Crónica" hasta una particular declaración de la exmandataria" y "Hay ropa que no me entra", fueron algunas otras de las placas que publicó el canal durante el programa.