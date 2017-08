"El resultado no fue el que esperábamos aún en el contexto de polarización", dijo Javkin

"Esta ha sido una elección en la que hubo fuerte polarización a nivel nacional que se notó. Creo que en Rosario hubo una interna atractiva y también hubo valoraciones que corresponden a lo local. Habrá que encontrar esos motivos y trabajar de acá a octubre para revertir el resultado". Lo afirmó esta mañana Pablo Javkin, quien se impuso en las Paso del Frente Progresista Cívico y Social para encabezar la lista de concejales, pero que quedó ubicado en cuarto puesto en el conteo por candidatos.

En declaraciones al programa "Zysman 830", el secretario general de la Municipalidad de Rosario, Javkin remarcó que la polarización que se dio en todo el país entre Cambiemos y el justicialismo "fue uno de los factores" que afectaron su performance electoral, "pero no el único".









"También con mucha humildad hay que escuchar los otros motivos. Claramente, el resultado no ha sido el que esperábamos aún en el contexto de la polarización", agregó. Al ser consultado sobre si el magro resultado obtenido ayer fue un voto castigo hacia la gestión de Mónica Fein, Javkin respondió: "No sé si fue un castigo a la gestión. Yo fui el candidato y no me fue bien. No traslado responsabilidades. Lo importante en mi caso, y en todos mis compañeros de lista, es salir a buscar y a salir a tomar nota de lo que la ciudadanía nos pidió hace dos años y a conversar sobre el futuro de la ciudad".









"Hay que escuchar lo que pasó ayer y tratar de ir a buscar con cada rosarino los motivos de su voto y convencerlos de que en octubre se pueda hacer otra valoración. Ayer no me tocó estar entre los no favorecidos por el voto, para tratar de que en octubre sí estar. No es la primera vez que me ha tocado en una elección este trabajo y pondré toda las fuerzas para hacerlo", añadió Javkin.

El candidato a concejal sostuvo que "ayer primó una opción y para octubre trabajaremos para que prime otra". .