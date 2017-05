El presidente Macri parafraseó nuevamente al expresidente Juan Domingo Perón

El presidente Mauricio Macri parafraseó una vez más a Juan Domingo Perón, esta vez en el acto organizado por Gerónimo "Momo" Venegas, al afirmar que "la estrella polar de un país tiene que ser la productividad".

"Un señor dijo hace muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad y ese señor fue Juan Domingo Perón. Ese señor dijo que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume y nosotros lo podemos hacer, ¿no cierto? Y podemos hacer mucho más que eso", manifestó durante el acto en Ferro, del sindicalismo oficialista.

Y fustigó a sectores que presionan desde lo ilegal y sentenció que no se va a dejar presionar por nadie. "No va mas el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos; la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningún mafioso", concluyó el Jefe de Estado.