El presidente del Banco Nación pidió cárcel para los "empresarios corruptos"

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, afirmó esta tarde que el "arma más eficaz" para combatir la corrupción es "poner presos a algunos empresarios".

González Fraga arriesgó que "con sólo poner preso al 2% de los empresarios corruptos terminamos con el 90 por ciento de la corrupción".

"Si de casi cero por ciento de la posibilidad de que algún empresario vaya preso, porque no hay ninguno, porque Lázaro Báez no es un empresario y lo considero un testaferro, lo llevamos al dos por ciento de que los empresarios corruptos vayan preso desaparece el problema de la corrupción".

Agregó que "esto lo muestra la experiencia reciente de Brasil, de Alemania, de Estados Unidos, porque cuando el privado corre un riesgo de ser castigado por un acto de corrupción, no corre el riesgo porque tiene más que perder que el funcionario público".

"Más allá de que los culpables son dos lo que creo es que el arma mas eficaz para combatir la corrupción es que los privados vayan presos" dijo el presidente del Banco Nación.

González Fraga disertó hoy en el ciclo de conferencias denominado "Qué pretendo para la Argentina", organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

El economista sostuvo que aspira a un país "sin populismo, con instituciones republicanas que se respeten, sin corrupción y con menos diferencias entre los ricos y los pobres, porque con una alta desigualdad no puede haber paz".

"Quiero un país sin empresarios corruptos y no me vengan a decir que sin corrupción no se pueden hacer negocios en la Argentina", dijo ante los socios del Rotary Club, en su mayoría empresarios.

Agregó que "los del sector privado, y me incluyo, tenemos que entender que somos los que podemos detener el problema de la corrupción".

"Este es un tema central y somos nosotros los que tenemos que construir un país con empresarios que no sean corruptos", añadió el presidente del Banco Nación.