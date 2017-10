El pago de la deuda de Nación a Santa Fe, eje de acusaciones cruzadas en el debate

Los conceptos más importantes de los candidatos fueron los siguientes:





1) Jorge Boasso (Unite): "Voy a defender los intereses de Santa Fe, por eso quiero ser el nexo entre el presidente y el gobernador para el pago de la deuda con la provincia. Fue una herencia de los desaguisados del gobierno kirchnerista entre el 206 y el 2015. Pero pretendo que esa deuda se deposite en un fondo fiduciario. A este plan ambicioso anunciado por el gobierno hay que agregarle obras que Santa Fe necesita, como el puente Reconquista-Goya, o el Santa Fe-Santo Tomé. Estas obras son fundamentales para Santa Fe". "Escuchaba a Rossi y me parecía estar viendo una película de Netflix. Ellos que no le dieron el dinero a Santa Fe ahora exigen que lo paguen. La corrupción del kirchnerismo fue tan grande que Nos dejaron un equipo de procesados, pero podemos hacer tres equipos". "Otro relato de Netflix el de Rossi. Me comprometo a que la Caja siga estando en la provincia de Santa Fe".

2) Diego Giuliano (1Proyecto Santafesino): "El federalismo en la Argentina es como el cuento de la buena pipa. Pero en la realidad, el gobierno central gasta y reparte como unitario. Lo único federal que nos queda es el folclore. Acá no ha habido grieta alguna, la deuda fue contraida en el kircherismo. Nos quitaron el 15 por ciento, pero el macrismo tampoco nos quiere pagar la deuda. Esa plata no es de Lifschitz, Macri o Cristina, sino de los santafesinos. Hay para hacer viviendas, hospitales, 2.500 kilómetros de autovía. Por eso voy a defender el pago de la deuda. Le pedimos al gobernador que vaya a la Corte porque si no va a hacer como el tero, que grita en un lado y pone los huevos en otro lado". "Aumentamos la deuda pública de manera terrible. Y en 2018 vamos a pagar más de servicios e intereses de la deuda que lo que se haga en obra pública. ¿Quién va a pagar esa deuda? Nos estamos endeudando a tasas chinas. Quiero ponerle un límite cuando vaya al Congreso".

3) Agustín Rossi (Frente Justicialista): "Con Rodenas y el resto del Frente fuimos la única lista que firmamos un documento público. Uno de esos puntos dice que al fallo de la Corte hay que defenderlo y promover la transferencia de coparticipación. Una de las medidas de Macri fue aumentar la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Parece que hay una unidireccionalidad a la hora de repartir, privilegia a los de su partido o allegados. Al federalismo lo ayudan o perjudican determinados modelos económicos. Un modelo neoliberal obviamente va a perjudicar a una provincia como Santa Fe. Estamos convencidos que este modelo de Macri va a perjudica a toda la Argentina pero sobre todo a Santa Fe". "A los empleados públicos les preocupa el futuro de la Caja de Jubilaciones. Vienen por la Caja, vienen a modificar el 82 por ciento móvil, pero por la baja. Vienen a ampliar la edad jubilatoria, y están involucrados los empleados de la EPE, de la administración central, los docentes".

4) Albor Cantard (Cambiemos): "Desde el gobierno pusimos el plan de obras de infraestructura más ambicioso del país. Estamos convencidos que las obras cambian la vida a la gente. La circunvalación de Rosario, la autopista de la ruta 34, obras incumplidas durante años, y cuyos primeros pasos se acaban de licitar. El desague Espora en mi ciudad. Es necesario el ferrocarril, el Belgrano Cargas. Esto comienza a ser realidad. Rosario tienen el complejo agroexporatdor más importante del mundo. Vamos a ampliar y pavimentar nuestras calzadas. Está la actualización del Procrear y del crédito". "El gobierno de Cambiemos es lejos uno de los gobiernos más federales de la historia. Hay un compromiso de pago y estoy convencido que rápidamente llegaremos a un acuerdo. Pero queremos saber qué se va a hacer con ese dinero. No lo queremos que se gaste para las pelopincho en la cárcel de Piñero". "Hoy las obras se hacen, la corrupción es muerte. Hoy las obras dejaron de tener nombre y apellido asociados a la corrupción"

5) Luis Contigiani (Frente Progresista): "Tiene razón Cantardr. El gobierno invierte en Santa Fe. Se los voy a demostrar, son 3,50 pesos por habitante. Sabe cuánto invierte en Buenos Aires, hasta cuatro veces más. Estamos en el último lugar, 24 de 24 provincias. Además nos deben 50 mil millones de pesos, que serían 60 mil viviendas, 50 hospitales como el de Venado Tuerto y otras tantas cosas. Ni Cantard ni Rossi pueden hacerlo, porque defienden el centralismo porteño, Por eso exigimos la deuda. No nos quedamos cruzados de brazos, dinamizamos la actividad económica. Tengo el orgullo de decirte que de la mano de Hermes BInner echamos a Odebrecth y lo hicimos porque hay corrupción 0 en Santa Fe". "Cantard desconoce que somos una provincia autónoma. Tendrían que retarnos menos y ponerse la camiseta de Santa Fe. Queremos la deuda para hacer obras".

"Lo voy a ayudar a Cantard y no puede faltar a la verdad. El año pasado le transfirieron por decreto a Buenos Aires 17 mil millones de pesos y a nosotros no nos quieren pagar la deuda. No lo incluyeron en el presupuesto. Traten a los santafesinos de la misma manera que lo hacen con Buenos Aires, usted es santafesino".





