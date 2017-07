El oficialismo se muestra confiado en ganar las elecciones en todo el país

El ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, se mostró ayer confiado en un triunfo electoral del oficialismo en los comicios legislativos al señalar que "Cambiemos va a ganar en todo el país", al tiempo que sostuvo que en las próximas citas en las urnas "no se juega la suerte de un gobierno".

En tanto, el precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana Daniel Scioli criticó la gestión del gobierno en economía y dijo que "tenía razón" cuando en la campaña electoral de 2015 alertó sobre lo que iba a ocurrir si ganaba Mauricio Macri.

Frigerio señaló que "se juega en las elecciones la confirmación de este rumbo y cambio de transformación en la Argentina o la vuelta al pasado, a las políticas del fracaso".

"La gran mayoría de los argentinos no quiere volver atrás, confía en que este es el rumbo y no quiere tomar atajos como en el pasado, porque no nos lleva a un buen lugar", añadió el jefe de la cartera política.

Además, el funcionario sostuvo: "Con su voto, la gente va a determinar si persisten en este camino, que es difícil, complicado y más lento de lo que todos quisiéramos".

Frigerio destacó que ahora hay "respeto por la palabra empeñada, la división de poderes y la República". Y apuntó: "Después de décadas en las que el gobierno nacional concentraba recursos de las provincias para disciplinar a las jurisdicciones que pensaran distinto, los hemos restituido".

Asimismo, el ministro indicó que "en estas elecciones no se juega la suerte de un gobierno" y enfatizó que "el kirchnerismo, por supuesto, no tiene que dar un examen porque todos saben lo que ha generado".

"Cambiemos va a ganar en el país y la segunda fuerza estará lejos. También vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires. Aumentará la cantidad de legisladores nacionales en nuestros bloques, aunque seguiremos siendo minoría", acotó.

Reproches

Por su parte, Scioli cuestionó que hay un "retroceso en las políticas de Estado de inclusión" y que sectores como "la ciencia, la tecnología y el turismo" estarían en deterioro por la gestión de Cambiemos.

El quinto candidato en la lista de la ex presidenta Cristina Kirchner rememoró también su "prédica en la campaña presidencial" de 2015. Al respecto, subrayó: "Alerté sobre lo que ahora muchos, la mayoría, ha tomado conciencia diciéndome que tenía razón"

Por otro lado, el diputado nacional Sergio Massa, candidato al Senado por la alianza 1País, abogó por "barrer de la Justicia a los magistrados sacapresos" y reclamó mayor inversión en el área de seguridad.

En una actividad de campaña en la ciudad de Hurlingham, donde presentó su programa Alerta Buenos Aires, Massa solicitó una "inversión en prevención" de la seguridad.

Pensar en relevos

Paralelamente, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández aclaró que no se incluye dentro de los dirigentes que "quieren jubilar" a Cristina, aunque igualmente exhortó a "ir pensando quiénes son los reemplazos".

"De ningún modo niego lo que representa la ex mandataria. No soy de los que la quieren jubilar. Deberíamos ir pensando quiénes son los reemplazos. Cristina no deja crecer a nadie", sentenció el jefe de campaña de Florencio Randazzo, quien lidera el espacio Cumplir dentro del Frente Justicialista.

Asimismo, Randazzo, ex ministro de Transporte y precandidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires, cargó contra los que "se atribuyen ser peronistas y van por fuera del peronismo". Y aseguró que "son varias las diferencias" que tiene con Cristina.

Gastos de campaña con algunos "grises"

El fiscal Jorge Di Lello, único con competencia en la Cámara Nacional Electoral, aseguró ayer que es "muy difícil controlar" los gastos de las campañas proselitistas. Y señaló que, aunque las rendiciones de cuenta "no son un dibujo", los datos que proporcionan los partidos políticos "tienen grises". En materia electoral, la misión de Di Lello es impulsar investigaciones, controlar los gastos de las campañas y promover sanciones a los partidos que violan la legislación. "Las rendiciones resultan complejas. No son un dibujo, pero tienen grises", admitió.